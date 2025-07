Carille aprova atuação do Vitória e promete evolução: "Vamos melhorar"

Fábio Carille fez sua estreia pelo Vitória neste sábado, 12 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A primeira partida do técnico Fábio Carille sob comando do Vitória foi marcada por uma dolorosa derrota para o Internacional. Em duelo realizado nesta tarde de sábado, 12, o Leão da Barra foi superado pelo placar de 1 a 0, com um gol sofrido já nos acréscimos.

Apesar de mais um revés, o Vitória teve uma atuação diferente de quando foi eliminado para o Confiança na Copa do Nordeste, na última terça, 8. Em entrevista coletiva após o duelo com o Inter, Carille comentou sobre pontos positivos da sua equipe.

Funcionou muitas coisas que eu queria. Outras poderiam ter sido melhores. Mas de um modo geral, na véspera do jogo, foi muito positivo. Não gosto de falar de sorte, mas a gente poderia ter tido uma sorte melhor nessa partida. Poderíamos ter saído pelo menos com um ponto. Fábio Carille - Técnico do Vitória

Segundo Carille, o Leão da Barra ainda precisa trabalhar algumas jogadas coletivas e tentar ter mais posse de bola. O técnico afirmou que o time vai crescer e citou algumas oportunidades criadas durante a partida.

"Tem muita coisa para melhorar. Quero trabalhar algumas aproximações, ficar mais com a bola, fazer o adversário correr atrás de nós com inversões, com lado oposto. Até tivemos algumas chances no segundo tempo, com Willian [Oliveira], Maykon [Jesus], Cáceres. Vamos melhorar. A nação pode ter certeza, vamos nos apoiar porque vamos trabalhar muito forte para dar a melhor resposta", indicou.

Apesar de ter enaltecido a atuação do Vitória, o treinador rubro-negro citou a importância de se incomodar com mais uma derrota e a má colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

"A primeira coisa que falei no vestiário foi que temos que ficar indignados com resultados assim, mas não podemos abaixar a cabeça (...) Os jogadores brigaram muito. Claro que muitas coisas precisamos melhorar, e vamos melhorar com trabalho e profissionalismo. Fica um gosto triste, mas sabemos que fizemos muitas coisas boas, sabemos que temos que melhorar para subir na tabela e ficar em uma zona mais confortável", garantiu.

Fábio Carille, técnico do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Janela de transferências

Questionado sobre novas contratações, Fábio Carille falou sobre a necessidade de ter o máximo nível de acertos no mercado. "Estamos conversando. Esses jogadores que chegarem a gente não pode errar. Temos que ter muitas reuniões, observar bastante, colher informações. Antes de eu chegar já tinha ideia de alguns jogadores que vão chegar, mas temos que ter calma porque não podemos errar", alertou.

Já conversamos sobre alguns nomes, estamos olhando vídeos, colhendo informações. Vamos procurar tirar o melhor desses atletas. Vamos nos cercar de informações porque não podemos errar. Fábio Carille - Técnico do Vitória

O Vitória de Carille agora volta a campo às 21h30 da próxima quarta-feira, 16, contra o Botafogo. A partida acontece no Estádio Nilton Santos e é válida pela rodada 14 do Brasileirão.