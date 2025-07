Na estreia de Carille, Vitória perde para o Internacional no Beira-Rio

Vitória foi derrotado na estreia de Fábio Carille - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em jogo que marcou a estreia do técnico Fábio Carille, o Vitória foi derrotado pelo placar de 1 a 0 para o Internacional neste sábado, 12, no Beira-Rio, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Em uma atuação competitiva, o Vitória segurou o Inter até aos 47 minutos, quando foi vazado. Em belo chute de primeira, Bruno Tabata marcou o gol que definiu o resultado.

O revés coloca o Rubro-Negro na 17ª colocação, estacionando nos 11 pontos, dentro da zona de rebaixamento. O Inter, por outro lado, subiu para 14 e agora ocupa o 13º lugar na classificação.

O Vitória agora volta a campo às 21h30 da próxima quarta-feira, 16, contra o Botafogo. A partida acontece no Estádio Nilton Santos e é válida pela rodada 14 do Brasileirão.

PRIMEIRO TEMPO

Mandante, o Inter começou tomando as rédeas do jogo. Aos 10 minutos, Wesley recebeu pela direita dentro da área, e cruzou para trás para a chegada de Alan Patrick. Lucas Braga conseguiu se antecipar e afastou.

Grande chance do Vitória aos 20! Após belo passe de calcanhar de Zé Marcos, a bola espirrou e ficou de novo com o zagueiro, que encheu o pé. A bola desviou e sobrou para Willian Oliveira, que dividiu com Vitão e a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 25 minutos, Matheuzinho cobrou falta na área do Inter e a bola rebateu. Willian Oliveira ficou com a sobra e tentou bater, mas não pegou em cheio e ainda foi travado pela zaga do Internacional.

Alan Patrick fez boa jogada dentro da área aos 39 minutos e cruzou para Wesley. O atacante recebeu de frente para Arcanjo, mas pegou muito forte e finalizou por cima do gol rubro-negro.

Leão da Barra entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

SEGUNDO TEMPO

Boa finalização do Vitória aos 8! Raúl Cáceres recebeu bom passe na direita e avançou pela ponta. O paraguaio finalizou firme e obrigou Rochet a espalmar. Na sequência, a arbitragem anulou o lance por impedimento.

Grande chance do Inter aos 14! Wesley driblou Maykon Jesus pela direita e tocou para Alan Patrick, dentro da área. O camisa 10 serviu Carbonero, que bateu forte em cima de Baralhas, que salvou.

Quase gol do Leão aos 27! Após cruzamento de Maykon Jesus na área, Lucas Braga não achou a bola e a sobra quase ficou para Renzo López, que entrou no segundo tempo. O goleiro Rochet saiu abafando e a bola foi para escanteio.

Mais uma chance do Inter aos 31. Enner Valência recebeu cruzamento e testou no canto esquerdo de Lucas Arcanjo. A bola do equatoriano saiu mascada e passou pingando para a linha de fundo.

Boa chance de Renzo López aos 39! O atacante uruguaio desarmou Victor Gabriel no campo de ataque e finalizou. A bola passou triscando a trave após toque providencial de Rochet, que mandou para escanteio.

Sem conseguir finalizar suas chances, o Vitória foi castigado aos 47. Após cruzamento da direita, Baralhas afastou e a bola sobrou para Bruno Tabata. O camisa 17 mandou lindo chute de canhota e colocou no ângulo. 1 a 0 e placar final.

FICHA TÉCNICA

Internacional 1x0 Vitória

Campeonato Brasileiro - 13ª rodada

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Data: 12/7/2025

Horário: 16h30

Árbitro: Rodrigo José Pereira (PE)

Assistentes: Nilton Júnior de Sousa (CE) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Transmissão: TV Globo e Premiere

Gols: Bruno Tabata - Internacional (47' 2T)

Cartões amarelos: Clayton, Thiago Maia (Inter); Baralhas (Vitória)

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Clayton (Alan Benítez); Thiago Maia, Bruno Henrique (Enner Valencia) e Wesley (Gustavo Prado); Alan Patrick, Borré e Carbonero (Bruno Tabata). Técnico: Roger Machado.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas e Willian Oliveira; Ronald (Osvaldo), Matheuzinho e Lucas Braga (Pepê); Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Fábio Carille.