Confira a primeira escalação de Fábio Carille no comando do Vitória

ESTREIA DO PROFESSOR

Fábio Carille escalou o Vitória pela primeira vez - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória está definido para a partida que marca a estreia do técnico Fábio Carille. Nesta tarde de sábado, 12, às 16h30, o Leão da Barra visita o Internacional no Beira-Rio, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Carille não poderá contar com Rúben Rodrigues, que ainda não está regularizado no BID. Além disso, três jogadores estão ausentes por questões físicas: Neris e Erick, com problemas musculares, e Jamerson, que passou por cirurgia e ficará fora dos gramados por um longo período.

A primeira escalação de Carille será a seguinte: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Willian Oliveira, Ronald e Baralhas; Matheuzinho, Lucas Braga e Renato Kayzer.

Escalação do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Internacional, do treinador Roger Machado, foi definido com esta formação: Rochet; Aguirre, Vitão, Clayton e Victor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley e Carbonero; Alan Patrick e Borré.