Matheuzinho fala em "não abaixar a cabeça" após derrota do Vitória

Matheuzinho é um dos principais jogadores do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Na estreia do técnico Fábio Carille, o Vitória por pouco não conseguiu somar um ponto fora de casa contra o Internacional. Em duelo realizado neste sábado, 12, no Beira-Rio, o Leão da Barra sofreu um gol nos acréscimos e saiu com uma derrota dolorosa.

Apesar do resultado negativo, o Vitória teve uma atuação competitiva. Em entrevista ao Premiere após o apito final, o meia Matheuzinho comentou sobre o jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão e opinou que o desempenho do time "não foi desanimador".

"Não é desanimador não, a gente não pode baixar a cabeça, acredito que a Série A não tem jogo fácil. Não podemos jogar a toalha, tem que manter os pés firmes no chão", pediu o camisa 10.

O Vitória de Matheuzinho agora volta a campo às 21h30 da próxima quarta-feira, 16, contra o Botafogo. A partida acontece no Estádio Nilton Santos e é válida pela rodada 14 do Brasileirão.