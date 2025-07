De volta para casa: Rodrigo Chagas reassume Sub-20 do Vitória

Rodrigo Chagas está de volta ao Vitória - Foto: Letícia Martins / EC Vitória

Após a demissão de Laelson Lopes, o Vitória anunciou o retorno de um velho conhecido para comandar a equipe Sub-20: Rodrigo Chagas. Ex-atleta e ídolo rubro-negro, o profissional já comandou as categorias de base e também o time profissional do clube.

Demitido em 2021, Chagas retorna ao Vitória após passagens nas equipes principais de Jacuipense, Juazeirense, Atlético de Alagoinhas, Monte Roraima e Porto Vitória. O treinador de 53 anos estava sem clube desde maio, quando deixou o comando do time da capital capixaba.

Estou muito feliz em retornar para minha casa. Rodrigo Chagas - Técnico da equipe Sub-20 do Vitória

Rodrigo Chagas no Vitória

Muito identificado com o Vitória pela passagem como jogador, Rodrigo Chagas se tornou técnico da mesma base que o revelou. Após comandar o Sub-17 e Sub-20, virou auxiliar da equipe profissional e depois iniciou sua carreira como treinador em 2020, quando foi promovido a técnico interino entre a saída de Eduardo Barroca e a chegada de Mazola Júnior.

Rodrigo Chagas comandou o time profissional do Vitória em 34 jogos | Foto: Letícia Martins / EC Vitória

Com bom desempenho à frente do Leão da Barra, Chagas ganhou a confiança da torcida e então diretoria e retornou ao comando do time, em dezembro, dessa vez já efetivado no cargo, após a demissão de Mazola Júnior.

Eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano de 2021, Chagas inicialmente resistiu, mas foi demitido logo no começo do Brasileirão Série B. No total, também contando jogos como interino, comandou o Vitória em 34 partidas, com 13 triunfos, 14 empates, sete derrotas e aproveitamento de 52%.