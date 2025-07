Laelson Lopes é demitido após eliminação do Vitória no Baiano Sub-20

Laelson Lopes, ex-técnico do Sub-20 do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Além da crise no time profissional, o Vitória vive um momento de transição nas categorias de base. No último sábado, 12, o Leãozinho foi eliminado do Campeonato Baiano Sub-20 após empatar com o Ypiranga, o que resultou na demissão do técnico Laelson Lopes.

Laelson já era treinador do Sub-20 desde janeiro de 2023, com passagem encerrada após 2 anos e meio de trabalho. A queda precoce ainda nas oitavas de final do Baiano pesou para a decisão anunciada nesta segunda-feira, 14. Até o momento, não há um nome confirmado para substituí-lo.

Esta foi a terceira passagem de Laelson Lopes pelas divisões de base do Vitória, tendo já trabalhado no clube entre 2017 e 2019, quando treinou nomes conhecidos como Lucas Arcanjo, David e Lucas Ribeiro. Anteriormente, esteve na Toca do Leão entre 1998 e 1999.

Já no futebol profissional, o técnico de 65 anos acumula passagens por clubes como CSA, ASA, Sergipe, Confiança, Fluminense de Feira e Itabuna, entre outros.

Acesso à Série A do Brasileiro Sub-20

Apesar do insucesso no Campeonato Baiano, Laelson Lopes conduziu o Vitória ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20. A Fábrica de Talentos garantiu vaga na elite da categoria em 2026 após ser vice-campeão da competição há um mês.