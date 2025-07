Sem marcar há seis jogos, Vitória afunda em má fase que já dura quatro meses

Lucas Braga, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Apesar da evolução de desempenho contra o Internacional, a derrota deste sábado, 12, marcou o sexto jogo seguido onde o Vitória não faz nenhum gol. A marca é a pior desde 2021, quando o Leão da Barra ficou seis partidas consecutivas sem balançar as redes e acabou rebaixado no Brasileirão Série B daquela temporada.

A última partida que o Vitória marcou gol foi diante do Bahia, há quase dois meses, quando o Rubro-Negro mesmo assim foi derrotado por 2 a 1. De lá para cá, o time acumula uma sequência de sete jogos sem vencer, o que culminou em eliminações na Copa Sul-Americana e Copa do Nordeste, além da entrada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Jogos seguidos do Vitória sem fazer gols

Vitória 0 x 1 Santos - Campeonato Brasileiro

Universidad Católica 1 x 0 Vitória - Copa Sul-Americana

Corinthians 0 x 0 Vitória - Campeonato Brasileiro

Vitória 0 x 0 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro

Vitória 0 x 1 Confiança - Copa do Nordeste

Internacional 1 x 0 Vitória - Campeonato Brasileiro

A sequência negativa ocorreu quase toda na era Thiago Carpini, técnico recém demitido e substituído por Fábio Carille. O novo comandante esteve à frente da equipe somente no duelo com o Colorado, em atuação competitiva que trouxe um fio de esperança, mas que novamente o ataque não funcionou.

Foi um jogo em que os goleiros trabalharam muito pouco. Não lembro de defesas do Lucas Arcanjo. Teve uma cabeçada para fora. Nós também não finalizamos muito. Minha equipe via ser sempre muito organizada com e sem a bola. Estamos em um processo de crescimento, com os trabalhos nós vamos melhorar. Fábio Carille - Técnico do Vitória

Fábio Carille fez sua estreia pelo Vitória neste sábado, 12 | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Má fase duradoura

A sequência de sete partidas sem vencer já é a maior do Vitória na temporada 2025, porém os números preocupam ainda mais se o recorte for aumentado para os últimos 25 jogos. São apenas quatro vitórias neste período negativo iniciado após a eliminação na Copa do Brasil, quando o Leão da Barra caiu para o Náutico na segunda fase.

Além disso, dentro deste recorte, o Vitória marcou somente 16 gols e ficou 12 partidas neste período sem balançar as redes. A média de 0,64 tentos por jogo representa a baixa produção ofensiva, com 11 derrotas e 10 empates na sequência.

Quero trabalhar algumas aproximações, ficar mais com a bola, fazer o adversário correr atrás de nós com inversões, com lado oposto. Até tivemos algumas chances no segundo tempo [contra o Inter], com Willian [Oliveira], Maykon [Jesus]. Fábio Carille - Técnico do Vitória

Vitória 0 x 2 Náutico - Copa do Brasil - 12/03 (derrota)

Bahia 2 x 0 Vitória - Campeonato Baiano - 16/03 (derrota)

Vitória 1 x 0 Sport - Copa do Nordeste - 19/03 (vitória)

Vitória 1 x 1 Bahia - Campeonato Baiano - 23/03 (empate)

Moto Club 1 x 1 Vitória - Copa do Nordeste - 26/03 (empate)

Juventude 2 x 0 Vitória - Campeonato Brasileiro - 29/03 (derrota)

Vitória 1 x 1 Universidad de Quito - Copa Sul-Americana - 02/04 (empate)

Vitória 1 x 2 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 06/04 (derrota)

Defensa y Justicia 0 x 0 Vitória - Copa Sul-Americana - 10/04 (empate)

Atlético-MG 2 x 2 Vitória - Campeonato Brasileiro - 13/04 (empate)

Vitória 2 x 1 Fortaleza - Campeonato Brasileiro - 16/04 (vitória)

Fluminense 1 x 1 Vitória - Campeonato Brasileiro - 20/04 (empate)

Vitória 0 x 1 Cerro Largo - Copa Sul-Americana - 23/04 (derrota)

Vitória 1 x 1 Grêmio - Campeonato Brasileiro - 27/04 (empate)

Ceará 1 x 0 Vitória - Campeonato Brasileiro - 03/05 (derrota)

Vitória 1 x 1 Defensa y Justicia - Copa Sul-Americana - 06/05 (empate)

Vitória 2 x 1 Vasco - Campeonato Brasileiro - 10/05 (vitória)

Cerro Largo 0 x 1 Vitória - Copa Sul-Americana - 14/05 (vitória)

Bahia 2 x 1 Vitória - Campeonato Brasileiro - 18/05 (derrota)

Vitória 0 x 1 Santos - Campeonato Brasileiro - 25/05 (derrota)

Universidad de Quito 1 x 0 Vitória - Copa Sul-Americana - 28/05 (derrota)

Corinthians 0 x 0 Vitória - Campeonato Brasileiro - 01/06 (empate)

Vitória 0 x 0 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 12/06 (empate)

Vitória 0 x 1 Confiança - Copa do Nordeste - 08/07 (derrota)

Internacional 1 x 0 Vitória - Campeonato Brasileiro - 12/07 (derrota)

Matheuzinho é um dos principais jogadores ofensivos do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Mudanças no setor ofensivo

Desde o início de junho até então, o que inclui o período de quase um mês sem jogos durante a Copa do Mundo de Clubes, o Vitória teve seis saídas no setor ofensivo.

No entanto, apesar das saídas, o Leão da Barra contratou até agora dois reforços para o ataque: Rúben Rodrigues e Renzo López. O meia português ainda não fez sua estreia, enquanto o atacante uruguaio deu bons sinais diante do Inter e ganhou elogios de Fábio Carille.

Renzo López foi um dos reforços do Vitória na janela de transferências | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

"Renzo jogou na Arábia Saudita, onde eu já trabalhei. É um jogador com boa técnica, boa retenção, boa finalização", analisou Carille.

Em busca de afastar a crise e voltar a vencer, o Vitória visita o Botafogo no Estádio Nilton Santos às 21h30 desta quarta-feira, 16, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.