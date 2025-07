Capitão do Vitória será desfalque na partida contra o Botafogo

Lucas Halter, zagueiro e capitão do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Um dos principais nomes do Vitória na temporada, o zagueiro Lucas Halter será desfalque na partida contra o Botafogo, nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Emprestado pelo Botafogo ao Rubro-Negro, Halter não poderá enfrentar seu clube de origem por força contratual. A diretoria do Vitória teria que pagar uma multa para contar com o defensor, mas optou por não arcar com o valor, descartando a presença do atleta na partida.

Desde sua chegada ao Leão da Barra, pouco antes da saída de Wagner Leonardo, Halter se tornou capitão da equipe e peça-chave da defesa. O zagueiro de 25 anos disputou 27 partidas como titular nesta temporada.

Sem Halter, a tendência é que o técnico rubro-negro escale Edu como substituto na zaga, mantendo a estrutura defensiva da equipe para o confronto fora de casa, com Zé Marcos atuando ao seu lado.

Outro desfalque:

Além de Halter, o técnico Fábio Carille não terá para o confronto contra o Botafogo a presença do volante Gabriel Baralhas, suspenso pelo terceiro amarelo levado na derrota para o Internacional.

A partida contra o Botafogo será decisiva para as pretensões do Vitória, que busca se afastar da parte inferior da tabela e consolidar uma recuperação no campeonato.