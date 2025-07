Trump sugere trocar nome de ‘soccer’ para ‘football’ nos EUA

Donald Trump ao lado de Gianni Infatino, presidente da FIFA - Foto: Jim Watson/AFP

Presente no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, para a final da Copa do Mundo de Clubes, o presidente Donald Trump comentou a possibilidade de mudar a forma que o futebol é chamado nos Estados Unidos. O esporte é nomeado de 'soccer' no país, já que o 'football' é utilizado para se referir ao futebol americano.

Questionado sobre a mudança, o republicano deixou a possibilidade em aberto em meio ao momento que vive o país norte-americano. Além do Mundial de Clubes, os Estados Unidos também vão sediar a Copa do Mundo de seleções em 2026, ao lado de Canadá e México.

Acho que poderíamos fazer isso Donald Trump - Presidente dos Estados Unidos

Trump voltou a ficar no centro das atenções em outro momento inusitado na final entre Chelsea x PSG, que terminou em vitória avassaladora dos ingleses por 3 a 0. O presidente subiu ao palco junto com os jogadores na entrega do troféu e causou constrangimento ao não sair no instante da premiação.