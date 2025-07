Trump é criticado por invadir festa do título do Chelsea; veja video

Chelsea vence PSG por 3 a 0 e conquista o Mundial de Clubes. Trump participa da premiação, se recusa a deixar o palco e vira centro das atenções. - Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Com grande atuação de Cole Palmer e o brilho do brasileiro João Pedro, o Chelsea venceu o Paris Saint-Germain por 3 a 0, neste domingo, 14, e sagrou-se campeão da Copa do Mundo de Clubes de 2025. A decisão aconteceu no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, e foi marcada não só pelo domínio dos Blues em campo, mas também por um episódio inusitado envolvendo o ex-presidente norte-americano Donald Trump.

Palmer foi o grande nome da final, marcando dois gols aos 22 e 30 minutos, além de dar a assistência para o gol de João Pedro aos 43 da primeira etapa. Com a vantagem construída ainda no primeiro tempo, o Chelsea controlou a partida até o apito final e conquistou o título de forma incontestável.

Além do espetáculo em campo, o pós-jogo ganhou destaque com a presença de Trump na cerimônia de premiação. O republicano participou da entrega dos prêmios aos melhores jogadores e até apareceu na foto oficial ao lado do capitão Reece James, que ergueu o troféu de campeão.

Assista ao momento

FIFA President Gianni Infantino trying to get Trump to leave the stage as Chelsea were lifting their Club World Cup trophy.



Such an embarrassment. pic.twitter.com/GfaYpLyKhE — Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) July 14, 2025

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, tenta discretamente retirar Trump do palco. No entanto, o ex-presidente se recusa a sair e permanece imóvel, o que gerou críticas por parte da imprensa internacional.

O jornal britânico Daily Mail acusou Trump de “roubar os holofotes” do Chelsea durante a comemoração do título, ao monopolizar a atenção no palco. A atitude foi vista por muitos como uma tentativa de autopromoção durante um momento destinado à equipe campeã.