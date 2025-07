Galícia vence nos pênaltis e volta à Série A do Baianão após oito anos

Galícia consegue o acesso à Série A do Baianão - Foto: Divulgação I Galícia

Um chute deu fim a oito anos de espera da torcida do Galícia. Nos pênaltis, o clube venceu o Itabuna na semifinal do Baianão e, muito mais do que chegar à final contra o Bahia de Feira, conseguiu o acesso à Série A do Campeonato Baiano após quase dez anos de espera desde 2017.

O caminho foi tenso - em um empate por zero a zero no tempo normal no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, Itabuna e Galícia foram aos pênaltis, e não resolveram nada cedo. O acesso do Galícia foi consagrado apenas no nono gol do time, em um placar de pênaltis finalizado em 9 a 8.

Logo de cara, o Itabuna chegou nas penalisades perdendo as duas primeiras cobranças. Pelos pés do ex-Vitória Vicente e do ex-Bahia Caíque, o Galícia recebia duas bolinhas vermelhas no placar adversário e a chance de passar com certa tranquilidade.

Mas nada grande vem fácil, e com o Galícia não foi diferente. Nas duas primeiras cobranças, o Galícia também deixou de marcar, levando os pênaltis à frente. Na quinta, perda para o Galícia de novo, esperando uma falha do Itabuna para se salvar.

A falha veio, mais uma vez, pelos pés de Vicente. Errando mais uma, ele deu ao Galícia a chance de se consagrar, a última cobrança levou o clube de volta à Série A. Vindo de uma classificação para o mata-mata em último lugar dentre os quatro da semifinal, o Galícia vinha acumulando 15 pontos, somados em quatro vitórias, três empates e duas derrotas na competição.

Agora, o clube segue para a final do Baianão da Série B, encontrando o Bahia de Feira que venceu o Fluminense de Feira por 3 a 0 na Arena Cajueiro, também em Feira de Santana. Vindo de um empate no jogo de ida assim como Galícia e Itabuna, o Bahia marcou com Lucas Santos e Rhuann, garantindo também o tão sonhado acesso.

Do lado do Bahia, foram 20 pontos acumulados em nove triunfos, dois empates e apenas um jogo perdido, classificando em segundo lugar para o mata-mata das semifinais.