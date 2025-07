Bahia de Feira vence Fluminense e garante acesso à Série A do Baianão

Jogadores do Bahia de Feira comemoram acessi - Foto: Bruno Menezes

Subiu! O Bahia de Feira levou a melhor no clássico contra o Fluminense nesta tarde de sábado, 12, pela Série B do Campeonato Baiano. Em grande atuação, o Tremendão superou o Touro do Sertão e garantiu o acesso à elite do estadual.

Jogando em casa na Arena Cajueiro, o Bahia de Feira atropelou o Fluminense pelo placar de 3 a 0. Lucas Santos abriu o placar e Rhuann balançou as redes duas vezes durante a segunda etapa do confronto.

Após empate por 1 a 1 na ida, o placar agregado do confronto terminou em 4 a 1 a favor do Tremendão, que retorna à Série A do Baianão após apenas um ano de ausência. O Fluminense, por outro lado, vai para a quinta temporada seguida fora da elite estadual.

Agora, o Bahia de Feira vai enfrentar o vencedor do duelo entre Galícia e Itabuna, que se enfrentam neste domingo, 13. A final do Campeonato Baiano Série B deve ocorrer em jogos nos dias 20 e 27 de julho.