Brasil vence a Venezuela na estreia da Copa América Feminina

Com gols de Amanda Gutierres e Duda Sampaio, o Brasil venceu a Venezuela por 2 a 0 na estreia da Copa América Feminina 2025, em Quito. Próximo jogo será contra a Bolívia. - Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP

Na estreia da Copa América Feminina 2025, o Brasil confirmou o favoritismo e venceu a Venezuela por 2 a 0, neste domingo, 13, no estádio Chillogallo, em Quito. Os gols da Seleção foram marcados por Amanda Gutierres e Duda Sampaio, garantindo os primeiros três pontos da equipe comandada por Arthur Elias.

Apesar da vitória, o desempenho da Seleção Brasileira ficou abaixo do esperado. O time não conseguiu impor todo o seu potencial técnico diante das venezuelanas, mas soube aproveitar as oportunidades para construir o placar.

Com o resultado, o Brasil ocupa a segunda colocação do Grupo B, atrás apenas do Paraguai, que também venceu na rodada de abertura, mas possui um saldo de gols superior. Venezuela e Bolívia seguem sem pontuar, enquanto a Colômbia ainda não estreou na competição.

Próximo jogo

A próxima partida do Brasil será na quarta-feira, 16, novamente no estádio Chillogallo. A equipe enfrenta a Bolívia às 18h, buscando mais uma vitória para se firmar na liderança da chave.