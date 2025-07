Chelsea atropela o PSG e é campeão da primeira Copa do Mundo de Clubes

Chelsea vence a primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa - Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

O sonho da temporada perfeita acabou para o Paris Saint-Germain - na grande final da primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o Chelsea atropelou o PSG e levou a taça por 3 a 0, com direito a gol de brasileiro na grande decisão. No estádio MetLife de Nova Jersey, mesmo palco da final da Copa do Mundo de Seleções de 2026, os Blues venceram os franceses pela primeira vez em onze anos, justo quando mais precisavam.

De um lado, o desacreditado Chelsea campeão da Conference League. Do outro, o PSG que venceu tudo que disputou, levando para casa a Supercopa da França, a Copa da França, o Campeonato Francês e a tão sonhada Champions League. No confronto direto, no entanto, as taças não entraram em campo, e os ingleses se consagraram na história dos mundiais.

Logo de cara, três gols ainda no primeiro tempo. Com Cole Palmer abrindo o placar colocado e repetindo o feito menos de dez minutos depois do mesmo local no campo, o Chelsea começou a empurrar o sonho do Paris para longe, consagrando a vitória com o brasileiro e cria do Fluminense João Pedro balançando as redes com assistência do mesmo inglês dos outros dois gols.

A tão esperada finalíssima deu ao Chelsea seu segundo mundial, após perder para o Corinthians na final de 2012 e vencer o Palmeiras em 2021.

Final do Mundial de Clubes da Fifa | Foto: PAUL ELLIS / AFP

O jogo

A bola rolou cheia de expectativas de ambos os lados. Em um jogo que prometia ser pegado, a primeira grande chance veio a favor do Chelsea aos sete minutos do primeiro tempo, quando João Pedro assumiu a sobra de uma troca de passes e mandou nos pés de Palmer. Batendo colocado, o atacante quase marcou, mas a bola passou rente por cima do gol.

Oito minutos depois, mais uma tentativa para os Blues - Fabián Ruiz recebeu a bola de Dembélé e mandou para Doué bater, mas o jovem de 20 anos decidiu passar para Kvaratskhelia, abrindo espaço para uma interceptação de Cucurella. Dois minutos depois, Doué decide bater, mas para na defesa de Sánchez.

Doué na final do Mundial de Clubes pelo PSG | Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Tentou, tentou, e acertou. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Gusto roubou a bola de Nuno Mendes e deixou Cole Palmer em condição no meio do campo. Com calma para ajeitar, o inglês mandou no cantinho, abriu o placar e iniciou brigas em campo.

Com o Chelsea saindo na frente, não demorou até que o Paris Saint-Germain que mal vinha conseguindo trocar passes abrisse mais uma oportunidade praticamente igual para os Blues. Com Palmer chegando em contra-ataque em uma posição praticamente idêntica à do primeiro gol, Vitinha se embaralha e abre espaço para Palmer mandar exatamente no mesmo lugar e marcar o segundo.

Cole Palmer comemorando o gol em cima do PSG na final do Mundial de Clubes | Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Gol do Chelsea em cima de Donarumma, goleiro do PSG, na final do Mundial de Clubes | Foto: ANGELA WEISS / AFP

Tomando dois gols pela primeira vez em dois meses, o PSG não teve nem tempo de respirar. Aos 42 do primeiro tempo, Palmer tocou para João Pedro, e uma cavadinha consagrou um gol brasileiro na final da Copa do Mundo de Clubes, pelos pés do cria do Fluminense.

João Pedro comemorando o gol em cima do PSG na final do Mundial de Clubes | Foto: FRANCK FIFE / AFP

Depois de finalizar apenas duas vezes ao longo de todo o primeiro tempo, contra cinco dos ingleses, o PSG voltou a campo com a missão de reviver contra o Chelsea. A primeira tentativa veio em uma batida colocada de Kvara após driblar Gusto, mas a bola parou em uma espalmada arriscada de Sánchez, dando um susto leve na defesa dos Blues.

Quatro minutos depois, mais uma - Doué passa por dois, passa para Dembélé, e Sánchez salva em boa defesa, reconhecendo uma pressão mais firme dos franceses na segunda etapa.

As tentativas seguiram com Vitinha pelo meio direto no goleiro dos Blues, recebendo respostas do Chelsea por Delap, que entrou no lugar de João Pedro no segundo tempo. Passando por Beraldo duas vezes, o inglês tentou chutar no gol espalmado por Donarumma, seguido de um chute rasteiro que também não converteu.

Próximo aos acréscimos, João Neves deu um puxão de cabelo em Cucurella, defensor do Chelsea, que resultou em uma revisão de VAR e cartão vermelho para o português. Com um a menos, o PSG via o sonho do primeiro Mundial cada vez mais distante.

Cucurella na final do Mundial de Clubes pelo PSG | Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Foi o que aconteceu. Atropelo, passeio, domínio - é justo chamar do que quiser. Frente ao PSG campeão de tudo na temporada, o Chelsea se agigantou e garantiu para o clube o segundo Mundial de sua história e a primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa, dando um final "frio" e azul ao campeonato que apaixonou torcedores de todo o planeta.

Ficha técnica

Chelsea 3 x 0 PSG – Final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa

Chelsea: Robert Sánchez; Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Moisés Caicedo, Reece James (Dewsbury-Hall) e Enzo Fernández (Andrey Santos); Palmer, João Pedro (Delap) e Pedro Neto (Nkunku). Técnico: Enzo Maresca.



PSG: Donarumma; Hakimi (Gonçalo Ramos), Marquinhos, Lucas Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz (Zaïre-Emery); Doué (Mayulu), Dembélé e Kvaratskhelia (Bradley Barcola). Técnico: Luis Enrique.

Local: Estádio MetLife, Nova Jersey

Gols: Cole Palmer aos 21 minutos do primeiro tempo e aos 29 minutos do primeiro tempo, João Pedro aos 42 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos: Pedro Neto, Moises Caicedo, Gusto, Colwill (Chelsea), Kvaratskhelia e Nuno Mendes (PSG)

Cartão vermelho: João Neves (PSG)

João Pedro e Marquinhos, brasileiros na final do Mundial de Clubes | Foto: ANGELA WEISS / AFP

Arbitragem