Juba iguala número de gols pelo Bahia na temporada passada

Luciano Juba pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Passeando entre lateral, meio-campo e ataque no Bahia, Luciano Juba parece estar finalmente se encontrando no campo tricolor. Depois de alcançar o mesmo número de assistências que conseguiu na temporada anterior com 48 jogos a menos em abril, Juba chegou ao mesmo número de gols que marcou em 2024, ainda em julho de 2025.

No ano passado, foram três gols ao longo da temporada. Juba marcou pela primeira vez contra o Athletico-PR, hoje na Série B, no dia 10 de julho, quando o Esquadrão venceu por 3 a 1. Quase um mês depois, em 11 de agosto, voltou a marcar, balançando a rede no clássico Ba-Vi vencido pelo Bahia por 2 a 0 em cima do Vitória.

O último gol de Juba no time tricolor em 2024, primeira que jogou inteiramente pelo Bahia, aconteceu em 1º de setembro, quando perdeu de 2 a 1 para o RB Bragantino. Na temporada de 2025, no entanto, as métricas favoreceram muito mais a atuação de Luciano.

Se em 10 de julho de 2024 ele estava marcando o primeiro gol, em 12 de julho de 2025 ele já estava no terceiro. Na noite heroica e temática do Superman que o Bahia viveu contra o Atlético-MG no último sábado, Juba marcou o primeiro gol do 2 a 1 que terminou com virada tricolor no último lance dos acréscimos.

O mesmo serve para assistências - se ao longo de todo o ano passado foram cinco na conta de Juba, o atleta volta das férias de meio de ano já com seis contabilizadas, precisando de apenas 15 partidas para alcançar a marca e construindo uma temporada que promete ser muito acima em números do que a anterior.

Os números de Juba que já superam os de 2024 foram alcançados em apenas 34 jogos, frente a 61 disputados pelo Bahia no ano passado. Na temporada anterior, o jogador deu quatro assistências no Baiano e uma no Brasileirão, além de marcar todos os seus gols no Campeonato Brasileiro.

Todas as vezes em que Juba balançou as redes em 2025 aconteceram em partidas de Brasileirão, com as assistências divididas em duas na Libertadores, uma na Copa do Nordeste e três no Brasileiro.

Mas o que fez com que Juba crescesse no ataque de um ano para o outro?

O passeio por posições acompanhou Juba desde que chegou ao Bahia em 2023. Formando trio com os zagueiros na temporada passada, o jogador não tinha tanto espaço para avançar, o que começou a mudar em 2025.

A chegada de Santiago Mingo na zaga do Bahia facilitou as movimentações na equipe tricolor, já que Juba não era mais essencial na zaga. Com isso, ele pôde ser experimentado como meio-campista ou mais à frente, em testes organizados pelo professor Ceni.

Deu certo. Com uma posição mais adiantada, Juba começou a marcar mais, criando oportunidades e aumentando efetividade em gols e assistências desde o início da temporada.