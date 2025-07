Sem propostas por Lucho: Bahia segura joia e mira reforço para o gol

Lucho Rodriguez - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

A janela de transferências do meio do ano está aberta, e muito já foi comentado sobre possíveis reforços para o Tricolor de Aço. Apesar de monitorar o mercado, o Bahia vem adotando uma postura de cautela nas negociações, e não pretende extrapolar o orçamento previsto para a temporada.

A decisão, tomada internamente pelo grupo que comanda o futebol do clube, não deixa de considerar as lesões recentes do elenco, que tem nomes como Kanu e Erick no departamento médico, porém nenhuma chegada vai sair do controle financeiro do clube.

Dentro do planejamento financeiro tricolor, alguns atletas já começaram a ser comentados - um deles, o goleiro Patrick Sequeira, que hoje defende o clube português Casa Pia. O costa-riquenho chegaria para dividir o gol com Marcos Felipe, titular que vem recebendo críticas principalmente da torcida. Apesar de conversas iniciais, não há nada concreto em andamento até o momento entre Sequeira e o Bahia.

Um dos jogadores que estavam sendo cotados para deixar o Bahia nesta janela é o uruguaio Lucho Rodríguez, que estaria sendo sondado pelo holandês Ajax. No entanto, o Bahia ainda não recebeu nenhuma proposta pelo atacante.

Nesse cenário, o interesse do Grupo City, SAF do Bahia, é manter Lucho na equipe, acompanhando a evolução do jogador em campo. Com isso, a realidade de venda do uruguaio está um pouco mais distante para a diretoria do Esquadrão.

O que o Bahia pensa para a segunda parte da temporada

A prioridade do Tricolor, neste momento, é manter o equilíbrio financeiro sem abrir mão da competitividade dentro de campo. Para o Bahia, o foco do segundo semestre está em fazer ajustes pontuais, realizando apenas as movimentações que puder sustentar financeiramente.

O departamento de scout do clube monitora diariamente jogadores no mercado que atendem aos perfis de interesse do Bahia, sem descartar a possibilidade de realizar transferências desde que não atrapalhem o andamento do grupo nas competições. Vivendo boa temporada, o Tricolor precisa se preocupar com Brasileirão, Sul-Americana, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Exemplo disso é a renovação iminente de Everton Ribeiro - capitão do Esquadrão, o camisa 10 está no último ano de contrato, mas deve ter a continuidade automática por bater metas pré-definidas. O mesmo deve acontecer com Santiago Arias, que finaliza o contrato no final do ano, mas já manifestou interesse em ficar no Tricolor.

Assim, o foco é mais em entradas do que saídas, buscando perfis jovens que possam ser valorizados para negociar com outros clubes em um futuro próximo, colaborando com os cofres do clube.