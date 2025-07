Bahia ativa modo Superman, vence o Galo e voa para o G‑4

Bahia vence o Atlético-MG e entra no G-4 do Brasileirão - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O Bahia voltou à Fonte Nova pela primeira vez após a pausa do Brasileirão, e já veio com um jogo dos que ficam na memória da torcida. Entrando em campo com a camisa de Superman em comemoração ao filme do mascote tricolor, o Esquadrão de Aço fez jus ao heroísmo do personagem e levou os três pontos em cima do Atlético-MG por 2 a 1 para entrar no G-4 e empatar em pontos com o Cruzeiro, ficando abaixo apenas do líder Flamengo.

O desafio era sólido - o Galo de Cuca nunca havia perdido para o Esquadrão no Brasileirão. Em sete encontros, eram quatro vitórias do alvinegro e três empates, com onze gols para o adversário e apenas três para o Tricolor. Na noite do Superman, no entanto, o final favoreceu os super-heróis do Bahia.

O gol que deu esperanças aos Supermans chegou no segundo tempo, com somente sete minutos de bola rolando. Em uma levantada pela direita, Lyanco afastou cabeceando, mas acabou mandando direto nos pés de Luciano Juba, que bateu firme para abrir o placar na Fonte Nova.

Aos 45 do segundo tempo, no entanto, outro super-herói fez frente ao Superman. Igualando o placar, Hulk chegou com um gol olímpico para o Atlético e fez parecer que tudo terminaria em empate.

O Homem de Aço não morreu - aos 51 minutos, chegou o gol que garantiu o triunfo e colocou o Bahia no G-4 da tabela. Com troca de passes até encontrar Michel Araújo na meia-lua, a bola bateu na trave, entrou e consagrou a noite heroica para os tricolores no Brasileirão.

Bahia vence o Atlético-MG e empata com o vice-líder do Brasileirão | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O jogo

Sem facilidade, o jogo começou apertado para os Supermans, que precisavam sustentar a grande pressão do Atlético na saída de bola. Depois de alguns minutos do primeiro tempo, o Bahia conseguiu se encontrar em campo, e passou a chegar mais perto da área alvinegra, com a primeira chance real aos sete minutos.

Foi então que veio o primeiro grande momento do jogo - aos 14 minutos, uma falta de Arana em Ademir recebe uma sinalização do bandeirinha para marcação de pênalti, e a penalidade máxima chega a ser confirmada. No entanto, o VAR chama o árbitro, que revisa, cancela o pênalti e dá falta para os tricolores, mandada por Juba por cima do gol.

Sem demora, mais uma falta, dessa vez de Scarpa em Ademir, que acabou defendida pelas mãos de Delfim. Defesa de um lado, não demorou até que Hulk exigisse mais uma boa defesa do outro, com Marcos Felipe buscando a bola no canto direito após uma batida forte do alvinegro, espalmando para a linha de fundo.

Aos 34 minutos, mais uma chance tricolor - com Jean Lucas, a bola chega pela direita e sai por cima do gol. Já nas mãos do goleiro, Delfim faz uma saída errada e Everton Ribeiro quase aproveita a sobra, mas sem sucesso.

A última grande bola do primeiro tempo veio nos acréscimos, aos 46 minutos, com Arana, que acabou de voltar de lesão, acertando a rede de Marcos Felipe por fora. Com estatísticas que priorizavam o Galo e campo equilibrado em chances, os dois times foram para o intervalo no zero a zero.

Mas a intenção dos tricolores era vencer - e o Esquadrão do Homem de Aço voltou mirando no triunfo da volta do Brasileirão. Com apenas sete minutos de bola rolando na segunda etapa, uma levantada pela direita é afastada de cabeça por Lyanco, mas cai direto nos pés de Luciano Juba. Batida firme, primeiro gol, e placar aberto para os super-heróis do Bahia.

Ao longo do segundo tempo, Cuello conseguiu duas boas bolas para o Atlético, uma delas vinda por Júnior Santos, mas sem sucesso em nenhuma das oportunidades. Do lado do Bahia, Gilberto e Lucho Rodríguez tentaram bater de fora da área, mas erraram o gol e não converteram suas finalizações.

O Bahia já estava mirando seu voo para o G-4 com três pontos anotados quando outro super-herói salvou o Galo na partida. Aos 45 do segundo tempo, Hulk apareceu com um gol olímpico para deixar tudo igual, fazendo parecer que tudo terminaria em um empate.

Mas o Homem de Aço não desistiu. Apenas seis minutos depois, uma troca de passes caiu em Michel Araújo na meia-lua e foi direto na trave, ricocheteando para dentro do gol. Noite heroica, mais um triunfo, e o Bahia empatado em pontos com o vice-líder da tabela do Brasileirão.

Ficha Técnica

Bahia 2 x 1 Atlético-MG – 13ª rodada do Brasileirão

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir, Willian José (Lucho Rodríguez) e Erick Pulga (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael (Bernard), Lyanco, Junior Alonso (Isaac) e Guilherme Arana; Gabriel Menino (Igor Gomes), Alan Franco e Rubens; Gustavo Scarpa (Cuello), Dudu (Júnior Santos) e Hulk. Técnico: Cuca.

Local: Arena Fonte Nova

Gols: Luciano Juba aos sete minutos do segundo tempo, Hulk aos 45 minutos do segundo tempo e Michel Araújo aos 51 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Wilian José, Rogério Ceni (Bahia), Guilherme Arana e Gustavo Scarpa (Atlético-MG)

Arbitragem