Zagueiro da seleção deixa futuro em aberto ao falar do Bahia: "Vamos ver"

Bremer chega à Copa do Mundo credenciado como um dos melhores zagueiros do Campeonato Italiano - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Após o triunfo conquistado neste sábado, 12, sobre o Atlético Mineiro pelo placar de 2 a 1, o Esporte Clube Bahia foi citado pelo zagueiro da seleção brasileira que atualmente está na Juventus, Bremer, que não poupou elogios ao falar do esquadrão deixando no ar uma possivel vinda ao Tricolor de Aço no futuro.

Durante entrevista no programa “Bola da Vez”, o zagueiro, que é natural de Itapitanga, interior da Bahia, falou sobre seu futuro no futebol e não descartou uma passagem pelo Bahia.

Quando questionado se voltaria ao Brasil para atuar em algum time, o zagueiro deixou claro duas equipes: “O Atlético (Mineiro) tem um lugar guardado no meu coração por ser o time que me revelou, mas o Bahia também pra mim é “top”. Mas vamos ver, o futuro nunca se sabe, mas esses dois clubes seriam muito bons”.

Bremer se tornou figura recorrente em convocações para a seleção brasileira, mas não conseguiu dar sequência por conta de problemas físicos. O zagueiro foi revelado ao mundo após uma passagem curta porém de alto nível no Atlético Mineiro pelos os anos de 2017 e 2018, após se transferir para o Torino.

Na liga italiana, o baiano seguiu se destacando, em quatro temporadas pelo Torino, Bremer somou 110 jogos, com 13 gols e ainda 3 assistências. Após isso, ele foi contratado pelo rival da cidade, a gigante Juventus. Na velha senhora, o brasileiro já possui 91 jogos, com 8 gols e uma assistência.