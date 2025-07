América de Cali chega em alta para duelo com o Bahia na Sul-Americana

O Bahia enfrenta o América de Cali nesta terça pela Sul-Americana. Colombianos perderam apenas duas vezes nos últimos 20 jogos, mas terão desfalques importantes. - Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Após retornar do recesso com missões — concluídas com sucesso — na Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro, o Bahia agora volta sua atenção para o palco internacional: a Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, 15, às 21h30, na Arena Fonte Nova, o Esquadrão recebe o América de Cali, da Colômbia, no primeiro jogo da fase de playoff da competição.

Se para o Tricolor a fase é boa — são cinco triunfos consecutivos da equipe principal (SÃO; NÁU; RBR; FEC; CAM), classificação no Nordestão e G-4 do Brasileirão —, o lado colombiano do confronto também vive um momento de alta: nos últimos 20 jogos disputados, “Los Diablos Rojos” perderam apenas duas vezes. Durante o período, foram doze empates e 8 vitórias.

Veja os últimos 20 jogos do América de Cali

E – Clausura 2025 – vs Llaneros

E – Apertura 2025 – vs Independiente Medellín

V – Apertura 2025 – vs Junior Barranquilla

D – Apertura 2025 – vs Tolima

E – Apertura 2025 – vs Tolima

V – Apertura 2025 – vs Junior Barranquilla

E – Apertura 2025 – vs Independiente Medellín

E – Copa Sul-Americana 2025 – vs Racing

V – Apertura 2025 – vs Independiente Medellín

V – Apertura 2025 – vs Unión Magdalena

E – Copa Sul-Americana 2025 – vs Huracán

E – Copa Sul-Americana 2025 – vs Corinthians

E – Apertura 2025 – vs Junior Barranquilla

V – Apertura 2025 – vs Rionegro Águilas

V – Apertura 2025 – vs Deportivo Cali

E – Copa Sul-Americana 2025 – vs Huracán

D – Apertura 2025 – vs La Equidad

E – Apertura 2025 – vs Millonarios

E – Apertura 2025 – vs Envigado

E – Copa Sul-Americana 2025 – vs Corinthians

No entanto, apesar do excelente retrospecto recente, o América de Cali não conseguiu transformar os números em conquistas. No Campeonato Colombiano “Apertura”, o clube até chegou a terminar a primeira fase na liderança, com 39 pontos conquistados, mas na fase final, caiu para o Independiente de Medellin. O campeão do “Apertura” foi o Santa Fé de Hugo Rodallega, ex-jogador do Bahia.

Já na Sula, onde enfrentará o Bahia amanhã, o América de Cali classificou para a fase de playoff em segundo lugar do Grupo C, somando oito pontos, com cinco empates e apenas uma vitória. “Los Diablos Rojos” estavam no mesmo grupo do Corinthians no torneio.

Desfalques de peso

Para o confronto contra o Tricolor de Aço, o América de Cali não contará com a presença de Juanfer Quintero. O colombiano, com passagem no futebol europeu e duas Copas do Mundo na bagagem, deixou a equipe de Cali para acertar com o River Plate, da Argentina. Na passagem de cinco meses pelo América, jogou 21 partidas, fez três gols e deu seis assistências.

Além de Quintero, o América também terá outro desfalque por saída: trata-se atacante Duván Vergara, artilheiro do time na temporada. Um dos principais destaques do clube, Vergara marcou nove gols e distribuiu duas assistências em 27 jogos disputados. O jogador se transferiu ao Racing, da Argentina.