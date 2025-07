Em crise, Fortaleza deve usar 3º goleiro contra o Bahia no Brasileirão

João Ricardo, goleiro titular do Fortaleza - Foto: Matheus Lotif | Fortaleza EC

O Bahia vai enfrentar um Fortaleza diferente em relação ao jogo que marcou o triunfo por 2 a 1 e classificação às semifinais da Copa do Nordeste. Além da recente demissão do treinador Juan Pablo Vojvoda, o Leão do Picí, próximo adversário do Esquadrão de Aço, não terá os goleiros João Ricardo e Brenno à disposição.

Titular da posição, o experiente João Ricardo sofreu uma lesão no aquecimento do jogo contra o Ceará, no último domingo e precisará passar por cirurgia, assim como Brenno, que inicou entre os 11 iniciais no Clássico-Rei, mas sentiu ao final do jogo. Ambos os jogadores serão desfalques por tempo indeterminado.

Com as baixas, o goleiro Magrão, terceira opção para a posição, deve entrar em campo pela primeira vez com a camisa do Fortaleza. Aos 25 anos, o jogador foi contratado na temporada passada junto ao Rio Ave, de Portugal.

Outro atleta que deve desfalcar o clube cearense é o zagueiro Gustavo Mancha, que machucou o braço direito no jogo contra o Ceará. O defensor, no entanto, ainda passará por outros exames para avaliar a necessidade de cirurgia.

Na fase mais difícil dos seus últimos anos, o Fortaleza não vence há nove jogos e viu sua situação no Campeonato Brasileiro se agravar ainda mais nesta segunda-feira, 14, com a vitória do Juventude sobre o Sport, que fez o clube gaúcho ultrapassar duas posições na tabela.

Atual 19ª colocado com dez pontos em 13 jogos, o clube gaúcho encara o Bahia no próximo sábado, 19, às 16h, na Arena Castelão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo também pode marcar a estreia de um novo treinador do clube cearense, que busca um substituto para Vojvoda.