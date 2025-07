Há 20 jogos sem marcar, Lucho deve ser titular do Bahia na Sula

Lucho Rodríguez, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Jejum de gols e busca para retomar a confiança em campo: esse é o cenário atual do atacante Luciano Rodríguez no Bahia. Sem marcar há 20 jogos, o uruguaio viu o atacante Willian José ser apontado com um provável desfalque no jogo contra o América de Cali, na Sul-Americana, e deve ser titular no duelo marcado para esta terça-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pelos playoffs da competição internacional.

O jogador iniciou uma partida entre os 11 iniciais pela última vez há quase dois meses, na derrota por 1 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre, pelo 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e é o substituto natural para Willian José, chegando, inclusive, a entrar no lugar do camisa 12 quando ele teve que deixar o duelo no intervalo com dores no tornozelo.

Maior contratação da história do Bahia, Lucho ganhou destaque na reta final da temporada passada atuando como centroavante, mas revelou, em meio à ma fase, sua preferência em desempenhar a função de ponta. Questionado sobre o tema após o triunfo por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, em que o uruguaio jogou centralizado, o técnico Rogério Ceni analisou o desempenho do jogador durante o jogo.

"Falei que Lucho seria usado pelo lado, mas que eu via ele mais como nove. Willian [José] levou uma pancada e sentiu dor. Preferimos colocar o Lucho, que é um cara de mais ataque ao espaço, de mais velocidade. Achei que era o dia de colocar ele, de oferecer mais espaços. Parte do jogo ele foi nove, e depois, com a entrada de Cauly, ele jogou mais pelo lado. Ele já provou que pode fazer essa função centralizada, e quando precisar e tiver oportunidades, ele vai jogar pelo lado", disse o treinador.

Após a vitória sobre o Fortaleza, Ceni voltou a falar sobre o assunto, destacando que prefere Lucho Rodríguez atuando como centroavante, apesar da preferência do jogador. Com a lesão de Willian José, ele deve voltar a jogar como nove diante do América de Cali.

Eu, particularmente, acho o Lucho pelo centro melhor. Ele ressaltou que gosta de jogar pelo lado. Vamos tentar usufruir dele da melhor maneira possível, quando necessário, nas duas posições. Rogério Ceni - Técnico do Bahia

Na temporada, o atleta fez 32 jogos, marcou sete gols e uma assistência.