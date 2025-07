Rogério Ceni está entre os três técnicos mais longevos do Brasil

Rogério Ceni está entre os três técnicos mais longevos do país - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O futebol brasileiro recebeu uma importante notícia nesta tarde de segunda-feira, 14, com o Fortaleza anunciando a saída de Juan Pablo Vojvoda e encerrando um trabalho de mais de quatro anos. A demissão do argentino impacta diretamente a lista de técnicos mais longevos do país, com Rogério Ceni, do Bahia, agora ocupando o Top-3 entre clubes das Séries A, B e C.

À frente do Esquadrão de Aço desde setembro de 2023, Ceni agora só tem menos tempo de trabalho que Abel Ferreira, do Palmeiras, e Jorge Castilho, do Maringá. Na última quarta-feira, 9, o anúncio oficial da contratação dele completou um ano e dez meses.

Contratado para substituir Renato Paiva no meio do Campeonato Brasileiro de 2023, Ceni ajudou o Bahia a se livrar do rebaixamento naquela temporada. Em 2024, conduziu o Tricolor para a melhor campanha na era dos pontos corridos e a classificação para a Copa Libertadores depois de 35 anos ausente.

Na atual temporada, Rogério conquistou seu primeiro título pelo Bahia, o Campeonato Baiano, superando o rival Vitória na final. Além disso, está classificado para as semifinais da Copa do Nordeste e faz o melhor início do clube em 13 rodadas da Série A.

Rogério Ceni e Santi Árias comemoram gol do Bahia contra o Atlético-MG | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Técnicos mais longevos do Brasil

Abel Ferreira (Palmeiras) - Quatro anos e oito meses Jorge Castilho (Maringá) - Quatro anos e dois meses Rogério Ceni (Bahia) - Um ano e dez meses Rogério Corrêa (Volta Redonda) - Um ano e cinco meses Ricardo Catalá (São Bernardo) - Um ano e dois meses

Agora, o Bahia de Ceni busca seguir a boa fase também na Copa Sul-Americana. Às 21h30 desta terça-feira, 15, o Tricolor recebe o América de Cali na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida dos playoffs.