Maior técnico da história do Fortaleza, Vojvoda é demitido do clube

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza - Foto: Matheus Lotif | Fortaleza EC

Nem o maior treinador da história do Fortaleza resistiu à má fase do clube cearense. Nesta segunda-feira, 14, o argentino Juan Pablo Vojvoda foi demitido do cargo de técnico após a derrota para o Ceará no Campeonato Brasileiro e eliminação para o Bahia nas quartas de final da Copa do Nordeste.

Sem vencer há nove jogos, o comandante sofria a maior pressão interna desde que chegou ao Leão do Picí, em 2021. Além do baixo desempenho apresentado pela equipe nas últimas partidas, a perda do Campeonato Cearense 2025, eliminação na Copa do Brasil para o Retrô e a baixa colocação no Campeonato Brasileiro fazem parte do 'conjunto da obra' que causou a demissão do treinador.

Questionado sobre o momento difícil que vive a equipe após a derrota por 1 a 0 para o Ceará, neste domingo, 13, o argentino afirmou que, apesar dos "vários fatores" que contribuem para a crise, confia nesse grupos para superar o momento.

"Há vários fatores, mas eu confio nesse grupo, é um elenco que temos e vamos continuar confiando nele. Responde no dia a dia, mas quando chega no jogo o resultado não acompanha. São momentos difíceis que temos que superar. Não posso falar que o elenco não responde ao treino, isso não posso falar. É um momento ruim de futebol. Temos que continuar acreditando, vamos encontrar desconfiança do torcedor, mas da porta para dentro temos que trabalhar e assumir erros. Necessitamos conseguir pontos agora", disse o treinador em entrevista coletiva após a derrota.

Comunicamos a saída de Juan Pablo Vojvoda do comando técnico da equipe.



Os auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo, o preparador físico Luís Azpiazu, o psicólogo Christian Rodríguez e o preparador de goleiros Santiago Piccinini também deixam o clube.



Foram 310 jogos… pic.twitter.com/bdvcdrb2HX — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) July 14, 2025

Vojvoda é considerado por muitos o maior técnico da história do Fortaleza. Com cinco temporadas no comando do Leão do Picí, o técnico conquistou três estaduais (2021, 2022 e 2023), duas Copas do Nordeste (2022 e 2024), levou o time à semifinal da Copa do Brasil (2021), três Libertadores (2022, 2023 e 2025) e uma final de Sul-Americana (2023).

Outro feito marcante da era Vojvoda no Fortaleza foi a melhor pontuação no Campeonato Brasileiro já conquistada por um clube nordestino. Na temporada passada, o Fortaleza terminou em quarto colocado com 68 pontos e repetiu a campanha histórica de 2021, onde terminou na mesma posição, com 58 pontos.