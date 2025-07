Bahia vai vencer o América de Cali na Sula? Saiba os palpites das IAs

Esporte Clube Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Bahia e América de Cali se enfrentam pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana, com o Esquadrão tentando alcançar o Fluminense nas oitavas. A bola rola na Arena Fonte Nova nesta terça-feira, 15, às 21h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, concordando no vencedor.

Para o ChatGPT, vai dar Tricolor de Aço, e por 2 a 1 no placar final. "Bahia vem embalado sob o comando de Rogério Ceni, com vitórias recentes sobre Atlético-MG e Fortaleza, ocupando a vice-liderança do Brasileirão. América de Cali chega com clima instável", analisa.

"O América em boa fase defensiva é perigoso, especialmente em ritmo de cuidado no jogo de ida. Por outro lado, o Bahia marca com regularidade em casa e frequentemente sai na frente. O time colombiano quase sempre balança as redes, apesar de ter dificuldades para vencer fora", continuou.

"Bahia busca vantagem folgada, América quer minimizar danos. O Bahia terá apoio maciço da torcida, intensificando pressão ofensiva desde o início. América aposta em transições rápidas e bola parada para equilibrar o confronto, mas deve sofrer com aproximação constante do adversário", explicou.

"Prevejo o Bahia abrindo o placar ainda no primeiro tempo, insistindo em abrir distância. O América reagirá, marcando de bola parada ou contra-ataque e fechando em 2×1. Um resultado que entrega vantagem ao time baiano, mas mantém o confronto aberto. No segundo duelo, em Cali, tudo pode acontecer — inclusive pênaltis ou virada", concluiu.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, vai dar Esquadrão, mas por 2 a 0. "O Bahia está em boa fase, com uma vitória dramática sobre o Atlético-MG no Campeonato Brasileiro, e chega confiante para a sequência no torneio continental", comenta.

"O América de Cali, por outro lado, está buscando consistência. O Bahia tem um elenco motivado e lutando em quatro frentes, o que pode ser um desafio, mas também mostra a força e a profundidade do time. A equipe baiana deve aproveitar a vantagem de jogar em casa para buscar uma vitória confortável", seguiu.

"O Bahia e o América de Cali podem ter um jogo equilibrado, mais focado em conter o adversário do que em atacar", finalizou.