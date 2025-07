Bahia iguala melhor início de Brasileirão na era dos pontos corridos

Bahia iguala campanha de 2024 e mira Libertadores - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após vencer o Atlético-MG com um gol nos últimos segundos do jogo deste sábado, 12, o Bahia alcançou a 4ª posição do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos somados em 13 partidas disputadas. São sete triunfos, três empates e três derrotas na atual edição do Brasileirão.

Com o resultado, o Esquadrão igualou seu melhor início de Série A na era dos pontos corridos. A campanha atual é idêntica à da temporada passada, quando, na mesma altura da competição, possuía a mesma quantidade de pontos, vitórias, empates e derrotas

"Hoje igualamos a campanha do ano passado, que foi um início muito bom. Espero que a gente consiga passar melhor pelas dificuldades do ano passado", destacou o técnico do Bahia durante coletiva após o jogo.



Veja o comparativo:

Brasileirão 2025: 4º lugar / 24 pontos / 7 triunfos / 3 empates / 3 derrotas

Brasileirão 2024: 4º lugar / 24 pontos / 7 triunfos / 3 empates / 3 derrotas

Para efeito de comparação, a campanha atual — e também a da temporada passada — é cinco pontos superior ao segundo melhor início de Campeonato Brasileiro por pontos corridos da história do Tricolor de Aço. Em 2019 e 2013, após 13 rodadas, o Bahia somou 19 pontos, ocupando a 10ª e a 9ª posição do certame, respectivamente.

Bom início equivale a boa posição no final do Brasileirão?

O início promissor do Bahia infla os ânimos da torcida azul, vermelha e branca, mas nem sempre o final é o desejado. Dentre as campanhas citadas acima, apenas em 2024 o Tricolor de Aço de fato cumpriu o que era almejado pelo torcedor — conquistou uma vaga na pré-Libertadores de 2025. Já em 2019 e 2013, o destino foi diferente.

No ano de 2019, após somar 19 pontos nas 13 primeiras rodadas, o Esquadrão embalou nos seis jogos finais do primeiro turno e conquistou mais 12 pontos, terminando a primeira parte do Brasileiro com 31 pontos, ocupando a 7ª posição. Na ocasião, essa pontuação foi a maior alcançada pelo Bahia nas 19 rodadas iniciais da Série A. Contudo, o embalo passou, e o Tricolor somou apenas 18 pontos na parte final do certame, terminando na 12ª posição, com 49 pontos.

Já em 2013, com os mesmos 19 pontos após 13 rodadas, o Bahia fazia um bom início de Brasileirão Série A, mas na reta final do primeiro turno somou apenas mais 4 pontos e se distanciou da parte de cima, ficando na 14ª colocação, com 23 pontos. No restante da competição — entre altos e baixos —, o Tricolor de Aço também terminou na 12ª posição, mas, desta vez, com 48 pontos na tabela de classificação.

Quando o Bahia volta à campo?

Passada a euforia após o triunfo sobre o Atlético-MG, o Bahia agora tem um grade desafio pela frente: o América de Cali, da Colômbia, na fase de playoff da Copa Sul-Americana. Apesar da partida acontecer na Arena Fonte Nova, o Esquadrão terá de superar o bom retrospecto recente da equipe colombiana, que perdeu apenas dois dos últimos 20 jogos disputados na temporada.