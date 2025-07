Bahia x América de Cali: onde assistir, escalações e arbitragem

Torcida do Bahia na Fonte Nova - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O sonho da Libertadores terminou para o Bahia, mas um novo se acendeu - agora na Sul-Americana, o Tricolor entra em campo contra o América de Cali, da Colômbia, na Arena Fonte Nova, às 21h30 desta terça-feira, 15. No primeiro jogo disputado pela nova competição, o Esquadrão vem com a missão de sair na frente para o jogo de volta na outra terça, 22, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali.

Em pleno Brasileirão, o Esquadrão de Aço tira as atenções do Brasil para olhar para o continente, entrando na CONMEBOL Sul-Americana. Pela primeira vez, o clube baiano enfrenta o América de Cali, adversário desconhecido para o Bahia que eliminou o Corinthians nesta edição da Sula.

Quem passar pela eliminatória chega às oitavas de final, e para o Bahia, o adversário seria tão conhecido quanto difícil. Pela frente, nas semanas de 13 e 20 de agosto, o Tricolor encontraria o Fluminense recém-chegado das semifinais do Mundial de Clubes contra o campeão Chelsea.

Transmissão

A partida será transmitida pelo streaming Disney+.

Prováveis escalações

Voltando da pausa do Brasileirão, o Bahia está com força quase total, sem muitos desfalques para a Sula. A única possível falta é Willian José, que sentiu o tornozelo no primeiro jogo da volta, contra o Atlético-MG, no último sábado, 12.

Do outro lado, o América de Cali recebe um novo nome para o time, com a chegada de Dylan Borrero que pode se alternar em escalações com Carrascal, suspenso contra o Bahia.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Santiago Ramos, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodriguez. Técnico: Rogério Ceni.

América de Cali: Jorge Soto; Castillo, Tovar, Pestaña e Mina; Dylan Borrero, Escobar e Navarro; Romero, Murillo e Luis Ramos. Técnico: Jorge da Silva.

Arbitragem