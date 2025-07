Enquete: o Bahia consegue passar pelo América de Cali na Sula?

Bahia e América de Cali pela Sul-Americana - Foto: ChatGPT

O Bahia enfrenta um adversário inédito nesta terça-feira, 15, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana - o América de Cali, da Colômbia. Tirando as atenções do Brasileirão que acaba de voltar da pausa, o Tricolor foca em sua estreia na competição continental, tentando passar pelo colombiano rumo às oitavas.

Caso consiga superar o América nos jogos de ida e volta, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, o Esquadrão chega às oitavas com um adversário já conhecido - o recém-chegado das semifinais do Mundial de Clubes contra o campeão Chelsea, o Fluminense.