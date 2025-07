Atacante preocupa e deve ser desfalque do Bahia na Sul-Americana

Jogadores do Bahia na partida contra o Atlético-MG - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia terá um desfalque de peso no jogo contra o América de Cali, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana. Titular da equipe comandada por Rogério Ceni, o atacante Willian José ficou na fisioterapia no treino desta segunda-feira, 14, e não deve estar apto para o jogo válido pelos playoffs da competição internacional.

O camisa 12 do Esquadrão de Aço foi substituído no intervalo do triunfo por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado, 12, com dores no tornozelo e deve se juntar à Kanu, Erick e Iago Borduchi como desfalques do Tricolor.

Sem o atacante, a tendência é que o uruguaio Lucho Rodríguez assuma a titularidade, já que o jogador saiu do banco de reservas para entrar no lugar de Willian José no jogo contra o Galo. O jovem de 21 anos busca retomar a confiança em meio ao jejum de 26 jogos sem balançar as redes.

Willian José, atacante do Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

O elenco do Bahia realizou, nesta segunda-feira, 14, o único treino antes do duelo contra o América de Cali, pelos playoffs da Sul-Americana. A atividade no CT Evaristo de Macedo contou com aquecimento com bola, treino de posse sob pressão e, para os não titulares contra o Atlético-MG, um trabalho técnico em campo aberto com simulações de ataque contra defesa.

Bahia e América de Cali se enfrentam nesta terça-feira, 15, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.