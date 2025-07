Briga com Hulk? Mingo explica lance e revela conversa após bate-boca

Ramos Mingo, zagueiro do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Sempre enérgico dentro de campo, o zagueiro Ramos Mingo precisou de pouco tempo para se adaptar no Bahia e passar a impressão que defende o Esquadrão de Aço desde a base. No Campeonato Brasileiro, o defensor se destaca por ter atuado em 1170 minutos — todos os 13 jogos do Tricolor na competição.

A estatística apenas resume a sua importância no time comandado pelo técnico Rogério Ceni, que é compartilhada apenas entre ele, Luciano Juba e Erick Pulga, outras figurinhas carimbadas na equipe azul, vermelha e branca.

Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 14, o argentino mencionou a sequência de jogos em casa na temporada, citou a dificuldade de jogar tantas vezes, mas destacou o trabalho realizado pelo clube na pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

"Mesmo não tendo viagens é difícil jogar tantas vezes seguidas em pouco tempo, mas nos preparamos para isso e vamos dar o nosso melhor. Fizemos um grande trabalho, tanto dos jogadores como da comissão técnica, na inter-temporada", disse o zagueiro de 23 anos.

Neste sábado, 12, o defensor voltou a chamar a atenção no confronto diante do Atlético-MG, onde travou um duelo acirrado com o atacante Hulk, que chegou a gerar discussões quentes durante a partida. O atleta contribuiu no triunfo por 2 a 1 sobre o Galo.

Assista o lance que viralizou nas redes sociais dublado por Velloso, um especialista em leitura labial:

Leitura labial Hulk x Mingo pic.twitter.com/rxblz7ClgG — VELLOSO (@vellosogg) July 14, 2025

Questionado sobre a discussão, Mingo se referiu ao lance como "normal" e exaltou a trajetória do atacante no futebol. Após comentar sobre sua maturidade em campo apesar da pouca idade, o defensor revelou uma conversa com o atacante de 36 anos ao fim da partida.

"Acho que minha experiência em vários países e poder jogar em muitos lados fizeram com que hoje em dia eu tenha qualidade e sou agradecido por viver tudo isso. Sobre o lance com Hulk, é algo de jogo, algo normal. É um grande jogador, com uma trajetória incrível e depois da partida nos falamos normalmente", concluiu o jogador.

Contratado em janeiro deste ano, Ramos Mingo jogou 31 partidas e — após o fim do Campeonato Baiano, onde jogou poucas partidas — não entrou em campo somente em cinco jogos do Tricolor na temporada.