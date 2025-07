Rogério Ceni prega cautela e evita projeções no Brasileirão

Bahia vence o Atlético-MG na Fonte Nova, chega ao G-4 e iguala melhor início de Brasileirão por pontos corridos. Ceni pede foco e trabalho diário. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia voltou com tudo após a pausa para o Mundial de Clubes 2025. Depois de vencer o Fortaleza no meio da semana, a vítima da vez foi o Atlético-MG, neste sábado, 12, na Arena Fonte Nova, em duelo que colocou a equipe comandada por Rogério Ceni no G-4 do Campeonato Brasileiro — igualando o melhor início de Brasileirão na era dos pontos corridos.

No duelo de seis pontos, o Esquadrão levou a melhor ao vencer o rival por 2 a 1, com gol marcado no final. Após o triunfo, o treinador Rogério Ceni falou sobre a ambição do Tricolor de Aço no Campeonato Brasileiro, mas pregou cautela.

“Eu não posso te dizer o que a gente mira a longo prazo, são muitos jogos a cada três dias. Vamos sempre tentar vencer aquilo que está mais próximo. Aí o que vai dar lá na frente eu não sei. Eu falei que podemos ter frustrações, e essa é a realidade”, destacou o comandante tricolor.

Ainda durante a coletiva, Ceni ressaltou a efemeridade do futebol, destacando que, apesar dos bons resultados recentes, o esporte não permite "relaxar". Portanto, é preciso manter a concentração no dia a dia para colher resultados nas partidas: “O que você constrói hoje pode trazer confiança, mas o que o campeonato vai dizer é construído no dia a dia, é a cada jogo”.

Uma vitória como essa é emocionante, mas não nos dá crédito para relaxar Rogério Ceni - técnico do Bahia

Compromisso internacional

Após conquistar dois importantes resultados em casa, o Bahia volta a campo novamente na Arena Fonte Nova nesta terça-feira, 15, visando fazer mais uma vítima durante o bom momento vivido na temporada. Em duelo válido pela fase de playoff da Copa Sul-Americana, o Tricolor de Aço recebe o América de Cali, às 21h30, precisando superar o excelente histórico recente dos colombianos.