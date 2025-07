Ademir se desculpa após citar depressão em discussão com Lyanco

Após discussão com Lyanco, Ademir pede desculpas por citar depressão em campo. Jogador do Bahia afirma que não quis ofender e publicou nota oficial. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O triunfo do Bahia por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, na noite do último sábado, 12, na Arena Fonte Nova, foi marcado não apenas pela emoção em campo, mas também por um episódio que gerou polêmica e repercussão fora das quatro linhas. Durante a partida, o atacante Ademir, do Tricolor, e o zagueiro Lyanco, do Galo, protagonizaram uma discussão acalorada.

No domingo, 13, Ademir utilizou as redes sociais para publicar uma nota de desculpas. O jogador se explicou por ter citado o tema depressão durante o bate-boca com o defensor atleticano. Segundo o camisa 7 do Bahia, a intenção não foi ofender nem minimizar a gravidade do assunto.

“Primeiramente, gostaria de deixar claro que em nenhum momento busquei usar de uma doença para atingir alguém, muito menos desmereci sua importância. Sei o quão sério é o assunto depressão e como isso deve ser tratado com respeito e atenção, até porque na minha família tem um caso e sei bem quão sério é”, escreveu o atacante.

Ademir justificou que sua fala surgiu como uma crítica à postura do adversário, que, segundo ele, seria incoerente com a imagem que transmite fora de campo: “No momento em que fui ofendido sem motivo, mencionei o tema, falando sobre uma postura incoerente, no meu ponto de vista, de alguém que – de forma corajosa e louvável – levanta uma bandeira tão importante, e tem uma postura tão distinta fora de campo”

O jogador do Bahia ainda reconheceu o erro e lamentou que a situação tenha desviado o foco de uma noite importante, marcada por mais uma vitória do Tricolor e ações de marketing com o filme do Superman.

“Apesar de tudo o que aconteceu em campo, poderia não ter mencionado isso, então quero me desculpar de uma forma geral com todos que, de alguma forma, se sentiram ofendidos. Sou um cara da paz, que não cria polêmicas, busca apenas trabalhar da melhor forma”, concluiu.

Até o momento, Lyanco não se pronunciou sobre o episódio.

Veja a nota publicada por Ademir: