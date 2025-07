Série D: Juazeirense encaminha vaga e Jequié segue na briga no Grupo D

Jogadores da Juazeirense - Foto: Divulgação | Juazeirense

A primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro já está em sua reta final e, restando apenas duas rodadas para o fim, os cenários seguem opostos para os clubes baianos no Grupo D. Para garantir a vaga, a Juazeirense precisa apenas de um empate após vencer o Barcelona de Ilhéus, que não tem mais chances de classificação.

Terceiro e último clube da Bahia na disputa da competição, o Jequié ainda sonha com o G-4 e, dependendo apenas dos seus esforços, terá que vencer as duas partidas restantes para avançar de fase.

Quinto colocado com 15 pontos, o 'Jipão' recebe o ASA, líder e já classificado, no próximo domingo, 20, às 16h, no Estádio Waldomiro Borges, e decide a vaga no confronto direto com o Sergipe, atual quarto colocado com 18 pontos, fora de casa. No pior cenário, o Jequié ultrapassará o clube sergipano pelo número de vitórias se vencer os dois jogos.

As circunstâncias são mais confortáveis para a Juazeirense, que, vice-líder com 21 pontos, precisa apenas de um empate contra Sergipe, no próximo domingo, 20, às 16h, no Adauto Moraes, e ASA, no dia 27, no mesmo horário, em Alagoas, para garantir a classificação.

Já o Barcelona de Ilhéus, atual sétimo colocado com 11 pontos, viu suas chances de G-4 se dissiparem com a derrota por 1 a 0 para o Cancão de Fogo, no Estádio Mário Pessoa, na última rodada.

A Onça visita o Lagarto-SE, no próximo sábado, 19, Às 17h, e o Penedense-AL, no dia 27, às 16h, em casa, nas partidas restantes para cumprir tabela.