VÍDEO: Ex-Bahia, Gilberto faz dois no Sport e vence goleiro do Vitória

Gilberto, ex-goleiro do Bahia - Foto: Arthur Dallegrave / E.C Juventude

O atacante Gilberto, ex-Bahia, brilhou ao marcar os dois gols da vitória do Juventude por 2 a 0 sobre o Sport, nesta segunda-feira, 14, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 13ª rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados justamente contra o goleiro Gabriel Vasconcellos, que pertence ao Vitória — arquirrival do Tricolor.

Aos 36 anos, Gilberto fez seus primeiros gols no Campeonato Brasileiro deste ano. O atacante ainda buscava engrenar com a camisa do clube gaúcho e havia balançado as redes apenas duas vezes na temporada, ambas ainda no campeonato estadual.

Velho conhecido do futebol baiano, Gilberto entrou para a história do Bahia como um dos maiores artilheiros do clube nos últimos anos, com destaque entre 2019 e 2021, quando foi artilheiro do time em três edições seguidas da Série A.

Com o triunfo, o Juventude chegou aos 11 pontos e ultrapassou o Vitória, assumindo a 17ª colocação. Já o Sport, que segue sem vencer, permanece na última posição, com apenas três pontos em 12 jogos.

