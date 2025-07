Novo artilheiro? Renzo López quer encerrar jejum de gols no Leão

Renzo López foi apresentado pelo Vitória nesta terça-feira, 15 - Foto: João Grassi/Portal A TARDE

Último jogador contratado pelo Vitória na temporada 2025, Renzo López chegou para resolver o problema da falta de gols no sistema ofensivo rubro-negro. Nesta terça-feira, 15, no Barradão, o atacante uruguaio foi apresentado oficialmente e concedeu sua primeira entrevista coletiva, onde declarou estar muito motivado para defender o clube.

Renzo López já fez sua estreia na derrota por 1 a 0 para o Internacional, no último sábado, 12, e deixou uma boa impressão inicial, recebendo elogios do técnico Fábio Carille. Apesar de chegar em um momento ruim do Leão na temporada, ele se diz muito motivado e feliz com a oportunidade.

"A conversa [com Carille] foi muito simples. Depois de um tempo sem jogar, estou ficando bem com o dia a dia dos treinos. O treinador me deu muita confiança, estamos tentando pegar as ideias dele e creio que vai levar um tempo, mas não me sinto pressionado. Sinto alegria e estou muito motivado para dar o meu melhor. Todo mundo tem que dar seu melhor, como acho que estamos. Vamos melhorar cada dia mais", iniciou Renzo López.

López comentou sobre a escolha em assinar com o Vitória após atuar na Arábia Saudita. Ele afirmou que não "teve dúvidas" quando foi contactado pelo diretor de futebol Gustavo Vieira. O dirigente, inclusive, destacou sobre a rapidez na negociação entre as partes e a "vontade" do atleta em se juntar ao clube.

"Uma das coisas que a gente sempre quis era de jogadores que, mais do que pelo aspecto profissional necessário, desejassem pessoalmente estar aqui. Isso é um desejo, inclusive, que nós capturamos nos torcedores e tentamos fazer o nosso movimento de mercado nesse sentido. O Renzo, naquele momento, naquela conversa, eu não tive a oportunidade de dizer isso, estou dizendo isso agora. Foi uma energia muito positiva e muito rápida. A gente foi capaz de fechar essa negociação, talvez em 48 horas", revelou Gustavo Vieira.

Renzo López e o diretor de futebol Gustavo Vieira | Foto: João Grassi/Portal A TARDE

Tinha muita vontade de voltar para o futebol sul-americano. Quando o Vitória me ligou, não tive dúvidas. Renzo López - Atacante do Vitória

"Tinha muita vontade de chegar ao futebol brasileiro. Fui muito bem recebido no Vitória. A relação com Gustavo e também com outros funcionários do clube, me deu muita confiança. Cheguei aqui, tinha um grupo que trabalha muito bem. Meus companheiros me receberam muito bem também. Estou muito feliz, com muita vontade e gana de poder entregar meu melhor aqui no Vitória", explicou López.

Esperança de gols, López foi questionado sobre a baixa produção ofensiva do Vitória na temporada, já com seis jogos seguidos sem balançar as redes. O atacante citou a atuação da equipe contra o Inter, a qual ele considerou positiva. "Não gosto de falar de sorte, mas foi muito duro perder no último lance, um golpe duro. Penso que o time não foi mal, tivemos bons cruzamentos, temos jogadores de beirada que têm muita qualidade. Como falei, não gosto de falar de sorte, mas acredito que a nossa vai mudar", projetou o atacante.

Disputa por posição

O uruguaio ainda comentou sobre a disputa de posição com Renato Kayzer e Carlinhos, algo que ele considera como uma competição "saudável". "Não vim pensando na disputa por posição, sabe? Vim para dar meu melhor, para ajudar o Vitória onde precisarem e tomara que seja jogando muito, fazendo muitos gols. Este é um time com muita qualidade, jogadores muito humildes e trabalhadores. Que seja eu, Kayzer, Carlinhos ou qualquer outro, vai dar tudo por essa camisa", garantiu.

Com Renzo López, o Vitória volta a jogar às 21h30 desta quarta-feira, 16, contra o Botafogo. A partida será realizada no Estádio Nilton Santos, válida pela rodada 14 do Brasileirão.