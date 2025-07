Vitória anuncia renovação de contrato com revelação do Baianão

Felipe Cardosos - Foto: Victor Ferreira/Divulgação/ECVitória

O Vitória confirmou nesta terça-feira, 15, a contratação definitiva do meia-atacante Felipe Cardoso, de 22 anos. Revelação do Campeonato Baiano de 2025 pelo Atlético de Alagoinhas, o jogador teve seu novo contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e agora tem vínculo com o clube até dezembro de 2026.

Felipe Cardoso, que fez parte do grupo de atletas vítimas da tragédia do Ninho do Urubu em 2019, se destacou nas atuações pelo Atlético e chamou atenção do Leão da Barra. Ainda em fase de adaptação, o jogador foi pouco utilizado até o momento. Ele atuou em apenas uma partida oficial, no empate por 1 a 1 com o Moto Club, pela fase de grupos da Copa do Nordeste, e ficou fora das duas últimas convocações do time.

O Vitória volta a campo nesta quarta-feira, 16, contra o Botafogo, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão. A equipe baiana tenta somar pontos fora de casa em meio a desfalques importantes, como o do zagueiro Lucas Halter, que não poderá atuar por força contratual.