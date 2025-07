Ex-Corinthians e destaque no Oriente Médio vai reforçar o Vitória

Romarinho foi destaque no futebol árabe - Foto: Divulgação/Al-Ittihad

Ativo no mercado, o Vitória segue de olho em novas peças para o setor ofensivo. Segundo informação publicada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Portal A TARDE, o nome da vez é Romarinho, ex-Corinthians. O atacante está livre no mercado após deixar o Al-Rayyan e chega sem custos para o time baiano.

O anúncio do acerto com Romarinho, de 34 anos, deve ser feito nas próximas horas. O atleta, inclusive, está em Salvador realizando exames médicos para depois assinar contrato com o clube baiano.

Conhecido por sua passagem pelo Corinthians, onde conquistou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes, Romarinho também acumula passagens por Bragantino e diversos times do Oriente Médio: Al-Jaish-CAT, Al-Jazira-EAU, Al-Ittihad-SA, Neom SC-SA e Al-Rayyan-CAT.

Atacante que atua pelos lados de campo, Romarinho disputaria posição com Erick, Léo Pereira, Lucas Braga e Osvaldo.