Com histórico, Carille reforça ideia de usar dois meias no Vitória

Matheuzinho e Rúben Rodrigues, meias do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Além do ponto importante conquistado pelo Vitória nesta quarta-feira, 16, o jogo contra o Botafogo marcou a estreia do meia português Rúben Rodrigues, que saiu do banco de reservas para substituir Matheuzinho e atuar por 11 minutos na reta final da partida.

Questionado em entrevista coletiva sobre a estreia do jogador de 28 anos, o técnico Fábio Carille afirmou que os meio-campistas podem jogar juntos, apesar de ambos terem características semelhantes. O treinador, entretanto, destacou a falta de ritmo de jogo e destacou que, se acontecer, a mudança deve ser aplicada mais para frente.

"Podem jogar juntos, sim. Vou ter um certo cuidado nesse momento porque a última partida desses jogadores foi no começo de maio. Caso do Renzo também. Estão sem ritmo de jogo, 70 dias sem jogar. No primeiro momento não vejo, mas essa possibilidade existe", disse Carille.

Fábio Carille, técnico do Vitória | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Histórico favorável

Não seria novidade para Fábio Carille escalar uma equipe com dois meias de criação. No time campeão brasileiro em 2017, o Corinthians comandado pelo treinador tinha em sua escalação ideal dois meio-campistas que fizeram história jogando juntos com a camisa alvinegra: Jadson e Rodriguinho.

Na ocasião, Rodriguinho atuava em uma posição mais centralizada e, além de ser o homem mais criativo daquele time, pisava na área para finalizar quando possível: função semelhante à desempenhada por Matheuzinho no Vitória.

Já Jadson tinha características diferentes e, apesar de ser meio-campista, atuava pelos lados do campo, especialmente pelo lado direito. A posição de meia-direita no Rubro-Negro, inclusive, ganhou um novo dono com a chegada de Carille: Ronald.

Mudanças repetidas

Tanto na derrota para o Internacional, no último sábado, 12, quanto no empate em 0 a 0 com o Botafogo o jogador deixou de jogar como volante pela esquerda — como era escalado por Thiago Carpini — e passou a atuar aberto pela direita.

Há 17 dias desde que se juntou à delegação rubro-negra, o treinador já comandou o Leão em duas partidas e teve pouco tempo para testar alternativas em treinamento. O Leão volta a campo no próximo domingo, 20, para enfrentar o RB Bragantino, às 16h, no Barradão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.