Vitória empata por 0 a 0 com o Botafogo e segue sem marcar gols

Ronald foi novamente titular pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em mais uma partida sem fazer gols, a sétima seguida, o Vitória empatou com o Botafogo por 0 a 0 nesta noite de quarta-feira, 16, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto aconteceu no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Apesar de ter conquistado um ponto importante fora de casa, o Rubro-Negro segue numa sequência sem vitórias e agora acumula oito partidas de jejum. Destaque do time no confronto, o goleiro Lucas Arcanjo fez boas defesas, especialmente no primeiro tempo.

Com o resultado, o Vitória sobe para 12 pontos e continua dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação. O Botafogo, por outro lado, acumula 22 pontos e ocupa o 6º lugar da tabela.

Agora, o Leão da Barra volta a campo no próximo domingo, 20, às 16h, contra o Red Bull Bragantino. A partida será realizada no Barradão, válida pela rodada 15 do Brasileirão.

O JOGO

Primeira finalização!

Aos 4 minutos do primeiro tempo, Kaio Fernando recebeu cruzamento de Artur na área e cabeceou firme, mas mandou por cima do gol.

Que bomba!

O Botafogo recuperou posse no campo de ataque e a bola ficou para Savarino aos 9 minutos. Com ela pingando, o venezuelano bateu firme e Lucas Arcanjo defendeu.

Boa chance do Botafogo aos 13 minutos

Artur foi lançado por Marlon Freitas em velocidade nas costas da defesa rubro-negra e ficou de cara com Arcanjo. O goleiro, no entanto, saiu abafando e conseguiu evitar o gol.

Salva Arcanjo duas vezes!

Aos 17, Savarino cobrou escanteio na cabeça de Kaio Fernando, que testou com muita força na direção do gol. Lucas Arcanjo protagonizou grande defesa para salvar o Vitória. Logo na sequência, Savarino cabeceou após cruzamento de Artur e Arcanjo fez outro milagre. Duas intervenções importantíssimas.

Matheuzinho arrisca

Com o jogo mais travado, o Vitória conseguiu finalizar pela primeira vez aos 27 minutos. Matheuzinho, de fora da área, arriscou de canhota e parou em defesa tranquila de John.

Edu em cima da linha!

Aos 37, o Botafogo chegou forte pela direita com Artur, salvando bola que ia saindo pelo fundo. Ele serviu Arthur Cabral, que chegou batendo e Edu conseguiu tirar em cima da linha!

Botafogo e Vitória empataram sem gols no Estádio Nilton Santos | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

SEGUNDO TEMPO

Na trave!

Assim como no primeiro, o segundo tempo começou com o Botafogo pressionando. Artur fez jogada individual aos 9 minutos e cruzou para Arthur Cabral. Mesmo sem muito ângulo, o atacante colocou na trave de Lucas Arcanjo!

Passou pertinho

Montoro deu passe na esquerda para Savarino aos 15, que ajeitou e bateu colocado. A bola saiu à esquerda de Lucas Arcanjo, com muito perigo.

Travado

O Vitória começou a chegar mais no segundo tempo. Aos 20, Erick mandou passe para Osvaldo, que dominou e chutou de fora da área. A bola explodiu em Vitinho.

Não pegou bem

Aos 24, Erick tentou passe na direção da meia-lua do Botafogo, mas Barboza chegou afastando. A bola sobrou para Willian Oliveira, que pegou de primeira e mandou longe do gol.

Chegou o Botafogo aos 33 minutos

Arthur Cabral girou e encontrou bom passe para Artur, que teve a chance de chutar, mas preferiu o toque para Vitinho. A bola saiu com força demais e ficou com Lucas Arcanjo

Por cima!

Aos 37 minutos, Santi Rodríguez cortou pra dentro e achou espaço pra bater de fora. O meia, no entanto, mandou por cima do gol de Lucas Arcanjo.

Arcanjo de novo aos 50!

Gregore cruzou pela direita para Cuiabano, que cabeceou para grande defesa de Lucas Arcanjo. A bola ainda bateu no travessão e não entrou! O goleiro rubro-negro salvou o resultado no último ataque.

Lucas Arcanjo foi o grande destaque do Vitória na partida | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Botafogo 0x0 Vitória

Campeonato Brasileiro - 14ª rodada

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Data: 16/7/2025

Horário: 21h30

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere, Globo e SporTV

Cartões amarelos: Willian Oliveira, Cáceres, Erick, Osvaldo e Lucas Arcanjo (Vitória) / Santi Rodríguez (Botafogo)

Botafogo: John; Vitinho, Kaio Fernando, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Allan (Gregore) e Marlon Freitas; Artur (Nathan Fernandes), Montoro (Santiago Rodríguez), Savarino (Joaquín Correa) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Zé Marcos e Maykon Jesus; Ricardo Ryller, Ronald (Erick) e Willian Oliveira; Matheuzinho (Rúben Rodrigues), Lucas Braga (Osvaldo) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Fábio Carille.