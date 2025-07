Enquete: o Vitória consegue vencer o Botafogo no Brasileirão?

O Vitória enfrenta o Botafogo pela 14ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Tentando sair da zona de rebaixamento, o Vitória encara nesta quarta-feira, 16, às 21h30, o desafio de enfrentar o Botafogo recém-chegado do Mundial de Clubes na casa do alvinegro, o Estádio Nilton Santos. Atualmente na 18ª posição da tabela do Brasileirão com 11 pontos acumulados, o Rubro-Negro precisa vencer para sair do vermelho.

Do outro lado do campo, o Botafogo chega em posição confortável - em sexto na tabela e com 21 pontos, o alvinegro mira na entrada do G-4, agora sob o comando do novo técnico Davide Ancelotti.