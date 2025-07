Vitória acerta contratação de atacante espanhol; saiba quem é

Atacante espanhol Aitor Cantalapiedra, de 29 anos - Foto: Divulgação/AEK Lárnaca

De olho em fortalecer seu setor ofensivo, o Vitória acertou a contratação do atacante espanhol Aitor Cantalapiedra, de 29 anos, que estava sem clube. A informação foi divulgada pelo portal Arena Rubro-Negra e também no Canal do Dinâmico.

Cantalapiedra estava livre no mercado após encerrar passagem pelo AEK Lárnaca, do Chipre. Conforme as informações, restam apenas ajustes na documentação do atleta para em seguida o anúncio oficial ser divulgado pelo clube.

Na temporada 2024/25, Cantalapiedra foi peça importante no AEK Lárnaca. O atacante atuou em 35 jogos, marcou 14 gols e deu duas assistências. Versátil, pode atuar como meia ofensivo, atacante ou extremo.

Aitor Cantalapiedra foi revelado e chegou a atuar nos times B e principal do Barcelona, além de defender Villarreal, Sevilla B, Twente e Panathinaikos.