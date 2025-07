Vitória vai vencer o Botafogo? Saiba os palpites das IAs

Esporte Clube Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Em dia de Vitória e Bahia, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Vitória e Botafogo se enfrentam pela 14ª rodada do Brasileirão, com o Leão da Barra tentando sair da zona de rebaixamento e o Fogão mirando no G-4. A bola rola no Nilton Santos nesta quarta-feira, 16, às 21h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, concordando no placar.

Para o ChatGPT, vai dar Botafogo, e por 2 a 0 no placar final. “O Botafogo vem em uma fase positiva, embalado por uma vitória no clássico contra o Vasco (2 a 0) e agora com Davide Ancelotti ganhando força no comando da equipe”, explicou.

“Já o Vitória apresentou grande instabilidade: apenas 11 pontos em 13 jogos, sem vitória há oito rodadas, com derrotas seguidas e um desempenho fraco no ataque. O momento atual favorece o Botafogo”, continuou.

“A defesa sólida e as investidas ofensivas organizadas pelo técnico carioca devem manter o Vitória longe da meta alvinegra. Uma vitória do Botafogo é provável por domínio tático, melhor fase psicológica, ambiente favorável no Nilton Santos e superioridade em casa, somados ao momento delicado do rubro-negro baiano”, continuou.

“É claro que no futebol tudo pode acontecer, mas com base nas circunstâncias atuais, um triunfo por 2 a 0 do Botafogo parece o cenário mais plausível”, finalizou.

Para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, o vencedor é o mesmo, e o placar também: “O Botafogo está em boa fase, com uma vitória convincente sobre o Vasco da Gama por 2 a 0, e busca manter sua posição entre os primeiros colocados, atualmente ocupando a 6ª colocação da tabela com 21 pontos”.

“O Vitória, por outro lado, não teve um início de Brasileirão esperado, está na 18ª posição, na zona de rebaixamento, com 11 pontos, e não vence há oito jogos, o que aumenta a pressão sobre a equipe”, analisou.

“O Botafogo deve aproveitar a vantagem de jogar em casa para controlar o jogo e marcar gols. O Vitória precisa de uma postura mais combativa para conter a pressão do Botafogo, mas a equipe baiana tem dificuldades para marcar gols fora de casa”, concluiu.