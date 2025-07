Empate no jogo do Vitória mantém o Bahia no G-4 do Brasileirão

Empate do Vitória com o Botafogo ajuda Bahia a seguir no G-4 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

De certa forma, o torcedor do Bahia comemorou o resultado da partida do Vitória nesta quarta-feira, 16. No G-4 do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão teve seu jogo adiado e não entrou em campo nesta rodada — devido ao confronto contra o América de Cali, pela Sul-Americana —, mas observou de perto algumas partidas do certame, dentre elas o duelo do maior rival, contra o Botafogo.

O Vitória viajou até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, no segundo jogo desde a saída de Thiago Carpini, substituído pelo técnico Fábio Carille. Apesar da pressão adversária, o Leão da Barra conseguiu um ponto importante fora de casa, muito por conta da grande atuação do goleiro Lucas Arcanjo. Com o empate, o time rubro-negro chegou aos 12 pontos, ocupando a 17ª posição.

Lucas Arcanjo foi o grande destaque do Vitória na partida | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O resultado, porém, apesar de não tirar o Vitória da zona de rebaixamento, foi importante, tendo em vista que o Botafogo é o atual campeão brasileiro, retornou recentemente do Mundial de Clubes 2025 e disputa uma vaga no pelotão de cima da tabela — e é exatamente aqui que o Bahia entra.

Isso porque o Botafogo é um rival direto do Bahia na briga por uma vaga no G-4 da Série A do Brasileirão e, caso tivesse conseguido furar o bloqueio rubro-negro, teria empurrado a equipe comandada por Rogério Ceni para fora da zona de classificação direta para a Copa Libertadores, mesmo que os clubes somassem a mesma quantidade de pontos (24), já que o ‘Glorioso’ possui um saldo de gols superior ao do Esquadrão:

Veja

Botafogo: 9 gols de saldo x Bahia: 4 gols de saldo.

Portanto, é possível afirmar que o Bahia contou com uma ‘ajudinha’ do maior rival, o Vitória, para permanecer na parte mais alta da tabela de classificação do Brasileirão.

Palmeiras tropeça e também ajuda o Bahia

Além do empate entre Vitória e Botafogo, outro resultado da rodada foi bom para o Bahia: o empate entre Palmeiras e Mirassol. Com o resultado, o Verdão somou seu 23º ponto, ocupando a 5ª posição — a um ponto e uma posição do Esquadrão na tabela de classificação.

Bahia busca se manter no topo

Visando permanecer no G-4 do Campeonato Brasileiro após não atuar nesta rodada, o Bahia agora concentra suas atenções no duelo contra o Fortaleza, no Castelão, neste sábado, 19, às 16h, em partida válida pela 15ª rodada da competição.

O Tricolor de Aço pode aproveitar o momento conturbado do rival nordestino após a demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda para voltar a vencer o Leão do Pici — como fez na semana passada, quando eliminou o adversário nas quartas de final da Copa do Nordeste.