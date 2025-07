Willian Oliveira é suspenso e vira desfalque contra o RB Bragantino

Willian Oliveira - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória terá um desfalque certo para a partida contra o Red Bull Bragantino, próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O volante Willian Oliveira recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática.

Willian Oliveira foi advertido no empate por 0 a 0 com o Botafogo, nesta noite de quarta-feira, 16, após cometer falta no zagueiro Kaio Fernando.

No clube desde a temporada passada, o volante já disputou 22 partidas com a camisa rubro-negra em 2025, com um gol e duas assistências.

Sem Oliveira, o Vitória volta a jogar contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, 20, às 16h, no Barradão. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão.