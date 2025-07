Osvaldo valoriza empate e projeta permanência na Série A

Osvaldo durante entrevista pós jogo - Foto: Reprodução/TV Globo

Vivendo um jejum de oito partidas sem vencer, o Vitória resistiu a pressão do Botafogo e contou com Lucas Arcanjo em grande noite para segurar um empate por 0 a 0 nesta quarta-feira, 16, pela rodada 14 do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos.

Em entrevista ao Premiere após o apito final, o atacante Osvaldo valorizou o desempenho do time. "Sensação ficou ruim do jogo passado, quando também fizemos um jogo seguro, equilibrado e tomamos um gol nos acréscimos. Hoje acho que valeu a luta do nosso grupo. O professor Carille chegou e a gente tem assimilado muito rápido o que ele tem pedido pra gente", pontuou o 'Vovô'.

Osvaldo afirmou que acredita no grupo rubro-negro para conseguir o "maior objetivo" da temporada, a permanência na Série A. “Esse é um grupo de guerreiro e a gente vai conseguir colocar o Vitória num lugar melhor na tabela".

"É continuar trabalhando firme que a gente vai conseguir, ao longo da temporada, o nosso maior objetivo, que é a permanência”, finalizou Osvaldo.

Em 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento, o Vitória volta a jogar contra o RB Bragantino, neste domingo, 20, às 16h, no Barradão. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.