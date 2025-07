Carille comemora ponto, mas reconhece desempenho abaixo do Vitória

Fábio Carille à beira do gramado no Estádio Nilton Santos - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória sofreu e novamente não fez gols, mas conquistou um ponto importante na partida contra o Botafogo, nesta noite de quarta-feira, 16. Jogando no Estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro teve Lucas Arcanjo como figura fundamental para segurar um placar de 0 a 0. A atuação do time, no entanto, não agradou ao técnico Fábio Carille.

Em entrevista coletiva após o apito final, Carille reconheceu que o desempenho diante do Botafogo foi inferior que contra o Internacional, mesmo com um resultado melhor. Em busca de sua primeira vitória sob comando do Leão da Barra, o treinador vê a estreia no Barradão como trunfo após dois duelos como visitante.

Futebol tem umas coisas que a gente não consegue controlar. É claro que a nossa atuação contra o Inter foi melhor em relação a de hoje. Mas lá a gente perdeu e aqui a gente acabou somando um ponto. Fábio Carille - Técnico do Vitória

“Já fui várias vezes no Barradão jogar contra, agora vou ter a primeira oportunidade de jogar do lado do torcedor. Sei o quanto é chato ali. Bastante ansioso e na expectativa que a gente possa dar uma resposta com a casa cheia, com a torcida nos apoiando. Essa não vai ser uma luta só nossa, aqui da diretoria, dos jogadores e da comissão, mas do torcedor também. Estando do nosso lado, tenho certeza que nos tornamos mais fortes. Cada jogo é uma decisão e a nossa próxima decisão é o Red Bull em casa", projetou.

Carille disse que o ponto ganho fora de casa é motivo para comemorar, mas seguiu na linha de que o Vitória "pode mais". O comandante, inclusive, afirmou que esse é um entendimento de todo o elenco rubro-negro.

Não agradou nenhum de nós [desempenho]. Não só eu, como os jogadores também. Sabemos que podemos mais. Fábio Carille - Técnico do Vitória

"Eu falei: 'vamos comemorar esse ponto, mas sabendo que a gente tem que melhorar'. Essa foi minha conversa com os atletas no vestiário e você vê todos balançando a cabeça confirmando, sabendo que a gente precisa melhorar. E assim, a gente vai melhorar", ressaltou.

Fábio Carille, técnico do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Confiança no trabalho

Com pouco tempo no Leão da Barra, Fábio Carille acredita na evolução do time com dedicação e trabalho. Experiente, o técnico relembrou ter vivido situações de crise em outras agremiações e garante que pode recuperar a "confiança" dos atletas.

"Não tem outro caminho que não seja o trabalho. Todas as equipes quando chegam numa fase dessa, na pontuação, a confiança, ela passa. Eu já joguei futebol, já vivi situações assim em comissões técnicas e sei que não tem outra forma que não seja trabalhando, direcionando melhor as situações. Estou no meu segundo jogo no Vitória com três treinos, e treinos que não deu para serem intensos, porque ontem, véspera de jogo, não dá para colocar tanta intensidade”, pontuou.

“Mas é um grupo que quer, um grupo que quer muito. A cada dia vamos melhorar um pouquinho para que possamos buscar gol, sair dessas situações, que eles [jogadores] tenham confiança e vai ser a cada dia, a cada trabalho", finalizou.