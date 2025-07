Fredi sai de maca no sub-20 e vira dor de cabeça para o Bahia

Zagueiro Fredi se machuca em partida do sub-20 contra o Botafogo. Jogador será avaliado e preocupa Rogério Ceni, que tem poucas opções na defesa. - Foto: Rafael Abbehusen | @blzrafinha

O zagueiro Fredi é mais uma preocupação para o Bahia na sequência da temporada. Nesta quarta-feira, 16, o jovem defensor reforçou o elenco sub-20 no duelo contra o Botafogo, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro da categoria, no CT Evaristo de Macedo. No primeiro minuto da partida, ao tentar afastar a bola da defesa, entrou em uma dividida com o atacante rival, sentiu a perna e ficou no chão. O jogador tentou permanecer em campo, mas foi substituído por volta dos 20 minutos, aparentemente com dores no joelho.

Fredi tem sido figura carimbada no elenco azul, vermelho e branco nas partidas da equipe profissional — ao todo, são nove jogos pelo time principal, sendo sete como titular —, e esteve presente na lista de relacionados do técnico Rogério Ceni na partida contra o América de Cali, nesta terça-feira, 15, mas não ganhou minutos em campo.

Com a lesão do jovem zagueiro, além de desfalcar os Pivetes de Aço, Fredi também se torna uma nova dor de cabeça para Rogério Ceni no setor defensivo, já que o comandante conta com apenas três zagueiros disponíveis: Ramos Mingo, David Duarte e Gabriel Xavier. O zagueiro Kanu está no departamento médico do Bahia tratando uma lesão no tendão de Aquiles.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com o Bahia para entender a gravidade, e o local exato da lesão, mas o jogador ainda vai passar por uma avaliação física para constatar o possível problema.

