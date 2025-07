Empate sem gols expõe fragilidade ofensiva do Bahia

Mesmo dominando o jogo e finalizando 23 vezes, o Bahia não marcou contra o América-COL. Ceni lamenta ausência de referência e mira classificação fora. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O empate sem gols do Bahia contra o América de Cali, na noite desta terça-feira, 15, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela fase de playoff da Copa Sul-Americana, reacendeu um debate que estava "adormecido" entre a torcida tricolor devido aos bons resultados recentes: a falta de efetividade nas finalizações.

Contra a equipe colombiana, o time comandado por Rogério Ceni finalizou 23 vezes, mas apenas sete desses chutes foram em direção à meta adversária, o que equivale a aproximadamente 30% de efetividade na pontaria.

Após o jogo, o técnico Rogério Ceni falou, durante a coletiva de imprensa, sobre a pontaria e destacou que a ausência de uma referência na área (Willian José) fez falta ao Bahia: “Finalizamos muitas vezes, mas não tão bem [...] A gente sofreu por não ter uma referência na área, giramos muito a bola, tentamos, bola na trave do Kayky”.

Nos faltou melhor finalização, mais referência dentro da área contra um time que joga em linha baixa Rogério Ceni - técnico do Bahia

Essa não foi a primeira vez que o comandante tricolor falou a respeito das finalizações do Bahia. Em maio, após a derrota para o Grêmio, em partida que o Esquadrão criou diversas oportunidades para marcar gols, mas não conseguiu estufar a meta adversária, o treinador já havia lamentado a falta de assertividade nos chutes à gol.

Precisamos escolher melhor a maneira de finalizar Rogério Ceni - em coletiva após derrota para o Grêmio

Pontaria em xeque? Bahia só passou em branco 8 vezes no ano

A falta de efetividade na conversão das finalizações não é nenhuma novidade para a torcida azul, vermelha e branca. Mesmo nos dois últimos triunfos após o retorno do recesso, isso também ficou evidente.

Durante as partidas contra Fortaleza e Atlético-MG, o Esquadrão teve diversas oportunidades de liquidar os duelos, mas, devido à falta de pontaria, chegou a correr riscos ao longo dos jogos.

Apesar de o debate não ser recente, essa foi apenas a oitava partida do Bahia sem marcar gols no ano. Desconsiderando os jogos em que entrou em campo com uma equipe alternativa, o elenco principal já disputou 43 partidas em 2025.

Portanto, mesmo que a discussão quanto à pontaria do Tricolor de Aço seja algo recorrente, apenas 18% dos confrontos na atual temporada terminaram sem pelo menos um gol do Esquadrão. No período, o Bahia marcou 73 gols.

Confira:

Empate vs América de Cali – 0x0 – Copa Sul-Americana 2025

Derrota vs Grêmio – 1x0 – Brasileirão 2025

Derrota vs Atlético Nacional – 1x0 – Libertadores 2025

Derrota vs Flamengo – 1x0 – Brasileirão 2025

Derrota vs Cruzeiro – 3x0 – Brasileirão 2025

Empate vs Boston River – 0x0 – Libertadores 2025

Empate vs Juazeirense – 0x0 – Copa do Nordeste 2025

Empate vs Vitória – 0x0 – Campeonato Baiano 2025

Ceni confia na vaga, mas reconhece desafio na Colômbia

Independentemente da falta de pontaria nas finalizações e do empate amargo, o treinador Rogério Ceni ressaltou o controle do Bahia na partida e afirmou que se mantém confiante para conquistar a classificação fora de casa.

“Não foi um jogo fora de série, mas tivemos controle. Nos faltou um pouco de sorte e capricho. O jogo não acabou, continua fora de casa. Podemos conseguir a classificação fora de casa, não vejo isso como impossível”, comentou o comandante.

No entanto, apesar de acreditar na classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, a missão não será nada fácil. Em 2025, o América de Cali perdeu apenas um jogo sob seus domínios — no Estádio Olímpico Pascual Guerrero —, contra o Tolima, em duelo válido pela fase Apertura do Campeonato Colombiano.