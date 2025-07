Pela segunda vez no ano, Everton Ribeiro é expulso e preocupa o Bahia

Everton Ribeiro, meio-campista do Bahia - Foto: Leticia Martins | ECBahia

Além de ter que buscar o resultado no jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana, o Bahia terá que lidar com a ausência do meio-campista Everton Ribeiro contra o América de Cali, na Colômbia. O camisa 10 foi expulso no empate em 0 a 0 desta terça-feira, 16, e terá que cumprir suspensão na decisão que pode classificar — ou eliminar — o Tricolor na competição continental

Na ânsia de ajudar o Esquadrão de Aço a marcar um gol heróico no final do jogo, o jogador de 36 anos recebeu cartão vermelho direto aos 47 minutos do segundo tempo após acertar uma cotovelada no meia José Cavadía. Na ocasião, o VAR recomendou o árbitro Andrés Matonte a rever o lance e aplicar a punição.

Assista:

Após análise no VAR, cartão VERMELHO para Everton Ribeiro, do Bahia.



pic.twitter.com/J4ymBPpPnj — Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 16, 2025

Essa é a segunda vez que Everton Ribeiro é expulso na temporada, já que o camisa 10 recebeu o segundo cartão amarelo e foi excluído de campo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians. O jogador alcançou a marca negativa pela última vez em 2010, quando ainda atuava no São Caetano, de acordo com o site OGOL.

Capitão da equipe comandada por Rogério Ceni, o meia é um dos jogadores mais influentes no estilo de jogo apresentado pelo Tricolor. Nas duas oportunidades em que não ficou à disposição do treinador por suspensão, o time baiano acabou empatando uma (2 a 2 contra o Santos nesta temporada) e perdendo outra (2 a 0 para o Flamengo no ano passado).



Sem Everton Ribeiro, o Bahia decide a vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana na próxima terça-feira, 22, às 21h30, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia. Antes, no entanto, o Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, no sábado, 19, às 16h, na Arena Cartelão, contra o Fortaleza.