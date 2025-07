Ademir se surpreende com retranca do América de Cali na Fonte Nova

Ademir, atacante do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni escalou o time misto do Bahia para enfrentar o América de Cali, da Colômbia, e até utilizou alguns titulares no segundo tempo, mas não foram suficientes para tirar o zero do placar. Um dos atacantes que entraram na reta final do jogo, o atacante Ademir se surpreendeu com a postura recuada da equipe colombiana na partida desta terça-feira, 15, e revelou que projetava um adversário mais ofensivo na Arena Fonte Nova.

Ao final do jogo, o Esquadrão de Aço terminou com 77% de posse de bola e mais que o triplo de passes completos do que 'Los Diablos Rojos'. A barreira alvirrubra, no entanto, não foi quebrada e o clube baiano terá que buscar o resultado fora de casa para avançar na competição internacional.

"Eles (América de Cali) vieram com uma postura até um pouco diferente daquilo que a gente imaginou, não sabíamos que seria um bloco tão baixo e achamos que eles iriam tentar jogar mais. Mas agora é ter tranquilidade, chegar lá e fazer a nossa parte, manter o nosso ritmo que a gente tem feito em casa, de agressividade, de saber o momento certo de atacar e se passar dificuldade baixar um pouco a linha", disse o camisa 7.

O empate frustrante fez o capitão Everton Ribeiro ficar com os nervos a flor da pele nos últimos minutos de jogo e, pela segunda vez na temporada, foi expulso. Questionado sobre o camisa 10, Ademir lamentou o cartão vermelho, mas valorizou o elenco do Bahia para substituir o meio-campista.

"Everton vai fazer falta, mas nós também temos um elenco com várias peças que vão fazer essa função, vão entrar e fazer o seu melhor em campo. Agora é focar no jogo contra o Fortaleza para continuar na parte de cima da tabela", concluiu o atacante.

Antes de decidir contra o América de Cali, pelos playoffs da Sul-Americana, na próxima terça-feira, 22, às 21h30, na Colômbia, o Bahia entra em campo no sábado, 19, às 16h, contra o Fortaleza, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.