Bahia tem um desfalque e um retorno para a estreia da Sula

Willian José pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O campeonato é novidade na temporada, e a relação de tricolores também - as escolhas do professor Rogério Ceni para o confronto entre Bahia e América de Cali pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta terça-feira, 15, às 21h30 na Fonte Nova já foram anunciadas, e trazem mudanças para a torcida.

São 25 atletas escolhidos por Ceni para defender o Esquadrão de Aço no primeiro jogo da Sula, que tenta conseguir vantagem em casa para aliviar o jogo de volta na próxima terça, 22, em Cali. Em relação à lista dos dois jogos anteriores, a nova escolha de Ceni tem um retorno e um desfalque.

A boa notícia para o time tricolor é a volta do lateral esquerdo Iago Borduchi, liberado pelo Departamento Médico para voltar aos campos após corrigir uma fratura no nariz, sofrida na partida contra o Flamengo no dia 10 de maio.

O lado negativo, no entanto, está no ataque - com uma entorse no tornozelo sentida no último sábado, 12, dia da partida contra o Atlético-MG, o atacante Willian José não está à disponibilidade do Esquadrão.

Veja a lista completa de convocados para a estreia da Sula: